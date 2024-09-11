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Adana'da anız yangını Seyhan Belediyesi şantiyesine sıçradı

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Adana'da çıkan anız yangını Seyhan Belediyesi'nin şantiyesine sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Şantiye deposundaki atık malzemeler zarar gördü.

ADANA'da anız yangını, Seyhan Belediyesi'nin şantiyesine sıçradı. Gökyüzüne yükselen dumanların şehrin uzak noktalarından da görüldüğü yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında şantiye deposundaki atık malzemelere zarar gördü.

Merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'de saat 18.00 sıralarında çıkan anız yangını, Seyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün şantiyesine sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şantiyede atık malzemelerin bulunduğu bölgede yoğunlaşan yangına itfaiye ve Seyhan Belediyesi ekipleri birlikte müdahale etti. Şehrin uzak noktalarından da görülen yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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