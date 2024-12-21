Adana'da Ana Sınıfı Öğrencileri Yerli Malı Haftası'nı Geleneksel Şekilde Kutladı

Adana'da ana sınıfı öğrencileri, Yerli Malı Haftası'nı yöresel kıyafet giyip kente özgü lezzetleri yiyerek kutladı.

Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesindeki Milli Mensucat İlkokulu okul öncesi öğretmeni Zeliha Şahin Bıçak, Yerli Malı Haftası'nın çocukların zihninde daha fazla yer etmesi için velilerle temasa geçerek, yöresel unsurların bulunduğu bir kutlama programı hazırladı.

Etkinlik için öğrenciler, kasket takıp şalvar giydi.

Yöresel kıyafetleriyle dikkat çeken öğrenciler, okulun çatısında da öğretmenlerinin gözetiminde mangal yaktı.

Ateşi zaman zaman kasketleriyle yelleyen çocuklar sofra kurdu.

Kentte yetiştirilen portakal, yer fıstığı gibi ürünlerin yanı sıra içecek olarak da şalgamın yer aldığı sofrada öğrenciler, Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

Öğretmen Zeliha Şahin Bıçak, AA muhabirine, 10 yıllık meslek hayatında farklı bir şeyler yapmak istediğini, velilerin de desteğiyle güzel bir etkinliğe imza attıklarını vurguladı.

Yerli Malı Haftası'nı bu yıl yöresel kıyafetler ve lezzetlerle kutlamak istediklerinin altını çizen Bıçak, şöyle konuştu:

Farklı bir organizasyon yapmaya çabaladık. Amacımıza da ulaştığımızı düşünüyorum. Öğrencilerimin hayatları boyunca unutamayacağı bir etkinlik oldu. Hiçbirimiz bu dönemde öğrenciyken okulun bahçe veya bir yerinde mangal yakamamışızdır. Onlar bu anıyı ömür boyu unutmayacaklar. Zihinlerinde bir iz bırakabildim."

Okul Müdürü Mustafa Doğdu ise veliler, öğretmenler ve öğrencilerin aktif olarak katıldığı güzel bir etkinlik yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde bu gibi etkinliklerin önemli yer tuttuğunu aktaran Doğdu, "Aileyi de eğitim sisteminin içine katarak eğitimde öğretmen, öğrenci ve velilerin keyifli zaman geçirmesini sağlıyoruz. Adana'nın yöresel kıyafetleriyle mangal kültürü ve şalgamını anlatan bir etkinlik organize ettik. Sağ olsun velilerimiz de buna aktif olarak katılarak bizim çalışmalarımıza yardımcı oldular. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Veli Leyla Kabak da öğretmenlerinin önerisiyle düzenlenen etkinlikle çocukların hem kentin yöresel ürünlerini tanıdığını hem de unutamayacakları bir gün geçirdiğini ifade etti.

Öğrenci Lina Şancı da Yerli Malı Haftası'nı farklı bir etkinlikle kutlamaktan mutlu olduğunu belirterek, arkadaşlarıyla kebap yiyip, şalgam içtiğini söyledi.