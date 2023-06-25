Adana'da altyapı çalışmaları sürüyor: Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ayrıştırılıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde birleşik sistem çalışan kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını ayrıştırarak su baskını tehlikesini azaltıyor. ASKİ, Adana'nın birçok noktasında olduğu gibi, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde de mevcut hatları büyüterek yenilemek için harekete geçti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte kanalizasyon hattı boru çaplarının artması sayesinde atık su sistemi daha rahat çalışacak; yağmur suyu hattının ayrı olmasıyla da suyun tahliyesi sorunsuz gerçekleştirilerek mahallede yaşanan su taşkınları son bulacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), şehir genelinde sürdürülen altyapı çalışmaları kapsamında Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nin birleşik sistem çalışan kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını ayrıştırıyor. Çalışmalarla, yoğun yağışlarda meydana gelebilecek su baskını tehlikesi olabildiğince azaltılmaya çalışılıyor.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde mevcut kanalizasyon ve yağmur suyu hatları birleşik sistem nedeniyle zaman zaman soruna neden oluyordu. Özellikle şiddetli yağışlar sonrasında oluşan su baskınları nedeniyle mahalle sakinlerinin yaşamı olumsuz yönde etkileniyordu. ASKİ ekipleri, Adana'nın birçok noktasında olduğu gibi, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde de mevcut hatları büyüterek yenilemek için harekete geçti. Eski boruların yerine daha büyük çaplarda ve daha sağlıklı, dayanıklı olan yeni nesil boruların kullanıldığı çalışma kapsamında birleşik sistem çalışan hatların ayrıştırılması sağlanıyor.

Çalışmaları yerinde incelemek ve vatandaşlarla bir araya gelmek için Ulubatlı Hasan Mahallesi'ni ziyaret eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çalışmalara ilişkin, "Birleşik sistem çalışan hatlarda atık sular ve yağmur suları bir arada birikiyor ve şiddetli yağmur yağdığı zaman su geri çıkabiliyor. Projemiz sona erdiği zaman yağmurda evleri su basmayacak" dedi.

Başkan Karalar, Adana'nın birçok noktasında birleşik kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının ayrıştırıldığını da sözlerine ekledi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte kanalizasyon hattı boru çaplarının artması sayesinde atık su sistemi daha rahat çalışacak; yağmur suyu hattının ayrı olmasıyla da suyun tahliyesi sorunsuz gerçekleştirilerek mahallede yaşanan su taşkınları son bulacak.

Altyapıyı güçlendirecek ve su baskınlarına son verecek projelere imza atarak 2019 yılından bu yana 337 kilometre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı inşa eden Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi, yeni çalışmalar için de hazırlıklarını sürdürüyor.