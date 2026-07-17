Adana'da alkollü sürücünün neden olduğu kazada kızını kaybeden annenin acısı dinmiyor

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu kızını kaybeden, kendisi de yaralanan annenin acısı dinmiyor.

Seyhan ilçesinde ikamet eden Serhan Kayatürk (56), 4 Temmuz'da annesi Hülya Büyükyolaçan (75) ile akşam yemeği için davetli olduğu kızı Yağmur Yıldız'ın Sarıçam ilçesindeki evine gitti.

Kayatürk, gece saatlerinde annesi Büyükyolaçan ile evlerine dönmek için üç tekerlekli elektrikli bisikletle yola çıktı.

Girne Bulvarı'nda, Kayatürk'ün kullandığı elektrikli bisiklete aynı yönde seyreden Mahmut G. (27) yönetimindeki otomobil arkadan çarptı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen kazada yaralanan anne ile kızı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Serhan Kayatürk, tüm müdahalelere rağmen kazadan yaklaşık 4 saat sonra hayatını kaybetti.

Kayatürk'ün cenazesi yakınları tarafından Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi

Olay yerinden kaçan ve kazadan yaklaşık 16 saat sonra polise teslim olan otomobil sürücüsü Mahmut G'nin yapılan muayenesinde alkollü olduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen Mahmut G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

"Sürücünün cezasını çekmesini istiyorum"

Hastanedeki tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Hülya Büyükyolaçan, evinde gazetecilere, torununun evinde akşam yemeğini yedikten sonra elektrikli bisikletle evlerine dönmek için yola çıktıklarını, kazanın da bu sırada meydana geldiğini anlattı.

Kendilerinin yolun sağından yavaşça ilerleyerek gittiklerini belirten Büyükyolaçan, kaza anını hatırlamadığını, gözünü hastanede açtığını ifade etti.

Kazada kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını anlatan Büyükyolaçan, "Allah'ın adaleti vardır tabii ki ama sürücünün cezasını çekmesini istiyorum. Bizim hiçbir suçumuz yoktu. Biz kendi yolumuzda yavaş yavaş gidiyorduk. Sürücünün alkollü olduğunu sonradan öğrendim. Babası sonradan götürüp polise teslim etmiş." diye konuştu.

Büyükyolaçan, kazada daha önce platin takılan bacağının kırıldığını ve 2 ay alçıda kalacağını kaydetti.