Kozan'da engelli birey için arama çalışması
Adana'nın Kozan ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 52 yaşındaki engelli birey aranıyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 52 yaşındaki engelli birey aranıyor.
Postkabasakal Mahallesi'nde yaşayan işitme ve konuşma engelli Uğur Okuducu'dan (52) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarın ardından bölgede jandarma, AFAD ve Yesevi Arama Kurtarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA