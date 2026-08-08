Feke'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Adana'nın Feke ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin ağaca çarpması sonucu sürücü Mustafa Ayyıldız hayatını kaybetti. Kaza, Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi; ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Ayyıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Adana'nın Feke ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bahçecik Mahallesi'nde Mustafa Ayyıldız'ın kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayyıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA