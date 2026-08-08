Haberler

Feke'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Feke'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Feke ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin ağaca çarpması sonucu sürücü Mustafa Ayyıldız hayatını kaybetti. Kaza, Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi; ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Ayyıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana'nın Feke ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bahçecik Mahallesi'nde Mustafa Ayyıldız'ın kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayyıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti

Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanı, kendi yapbozunu bastırıp çocuklara dağıttı

"Havalimanını da sen mi yaptırdın başkan?"
Salah'a büyük ayıp! Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk

Salah'a büyük ayıp! Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
Tünelde feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Kan donduran kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mersin'de araç camını kıran şüpheli yakalandı

Yaptığı akılalmaz hareketi kameralar kaydetti
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu'undan müjde! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi

Fenerbahçe'den bomba Ederson kararı!
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...