av tüfeğini almaya çalışırken öldü! 9 yaşındaki Kübra'ya annesinden son veda

Adana'nın Feke ilçesinde 9 yaşındaki Kübra Nur Söğüt, tüfeğin ateş alması sonucu silahtan çıkan saçmalarla hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

TÜFEKTEN ÇIKAN SAÇMALAR KARNINA İSABET ETTİ

Olay, dün akşam Feke ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde sedirin altındaki av tüfeğini almaya çalışan 9 yaşındaki Kübra Nur Söğüt, silahın ateş alması sonucu karnından vurularak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 9 yaşındaki kız çocuğu, ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Söğüt hayatını kaybetti.

ANNEDEN 9 YAŞINDAKİ EVLADINA SON VEDA

Küçük kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Kız çocuğunun cenazesi yapılan otopsinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gelen yakınları tarafından alındı. Söğüt'ün cenazesi alınırken Söğüt'ün annesi gözyaşlarına boğuldu. Kız çocuğunun cenazesi Buruk Mezarlığı'na defnedildi.

KÜBRA'NIN DEDESİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Kübra Nur Söğüt'ün dedesi N.İ. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.