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Av tüfeğini almaya çalışırken öldü! 9 yaşındaki Kübra'ya annesinden son veda

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Adana'da 9 yaşındaki Kübra Nur Söğüt, sedirin altındaki av tüfeğini almaya çalışırken silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Talihsiz kızın annesi ise cenazenin Adli Tıp Kurumu morgundan alındığı sırada gözyaşlarına boğularak evladıyla son kez vedalaştı.

Adana'nın Feke ilçesinde 9 yaşındaki Kübra Nur Söğüt, tüfeğin ateş alması sonucu silahtan çıkan saçmalarla hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

TÜFEKTEN ÇIKAN SAÇMALAR KARNINA İSABET ETTİ

Olay, dün akşam Feke ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde sedirin altındaki av tüfeğini almaya çalışan 9 yaşındaki Kübra Nur Söğüt, silahın ateş alması sonucu karnından vurularak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 9 yaşındaki kız çocuğu, ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Söğüt hayatını kaybetti.

av tüfeğini almaya çalışırken öldü! 9 yaşındaki Kübra'ya annesinden son veda

ANNEDEN 9 YAŞINDAKİ EVLADINA SON VEDA

Küçük kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Kız çocuğunun cenazesi yapılan otopsinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gelen yakınları tarafından alındı. Söğüt'ün cenazesi alınırken Söğüt'ün annesi gözyaşlarına boğuldu. Kız çocuğunun cenazesi Buruk Mezarlığı'na defnedildi.

av tüfeğini almaya çalışırken öldü! 9 yaşındaki Kübra'ya annesinden son veda

KÜBRA'NIN DEDESİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Kübra Nur Söğüt'ün dedesi N.İ. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Adli Tıp Kurumu Söğüt Adana Feke Kaza Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Aysegul Caliskan:

Evde silah tüfek oturma odasının duvarına asanlar odada çekmeceye koyanlar temizlemek istiyordum diye öylesine çıkartanlar hangi kafayı yaşıyorsunuz evde ulu orta yere yada kolay ulasabilinecek yere koymayin Allah akıl vermiş tedbiri onlemi alın ulu orta yerde dursun ölsün sonra takdiri ilahi mi hayır değil.

18
0
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Pole star:

Ayrıca o tüfek neden atışa hazır şekilde bekletilir orası muamma...

yanıt5
yanıt0
Erdal_19:

adanadan sonrasını okumadım

9
0
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emre:

ülkemizde aşırı derecede silahlanma var sonuçları acı göz yaşı hiç iyi sonuclar değil

7
0
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SAMET TEMAS:

doğal seleksiyon

0
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