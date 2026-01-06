Aracında 66 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi; 'Babam hastaydı, ziyarete gidiyordum' dedi

Adana'da narkotik polisi, otoyolda takibe alıp, durdurduğu otomobilin kapı döşemelerinin altına gizlenmiş 66 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü M.A.Ç. (19), "Babam hastaydı, onu ziyarete gidiyordum. Uyuşturucudan haberim yoktu" dedi. M.A.Ç. ve yanındaki E.M.Y. (17) ile uyuşturucuyla bağlantılı olduğu belirlenen V.G. tutuklandı.

HAPLAR, ARABANIN DÖŞEMESİNİN ALTINDAN ÇIKTI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı otomobili, kent girişinde durdurdu. Sürücü M.A.Ç. ile E.M.Y.'nin indirildiği araçta narkotik köpeği 'Tinga' ile arama yapıldı. Tinga'nın kapılara tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, döşemenin altına gizlenen 66 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi. M.A.Ç. ve E.M.Y., gözaltına alındı.

BAĞLANTILI 2 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Emniyete götürülen M.A.Ç. sorgusunda, "Babam hastaydı, onu ziyarete gidiyordum. Araçta uyuşturucu olduğundan haberim yoktu" dedi. Diğer şüpheli E.M.Y. de hakkındaki suçlamayı reddetti. Narkotik polisi, yaptığı çalışmada uyuşturucu maddeyle ilgisi olduğu saptanan V.G. (25) ve İ.M.'yi (23) de adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı.

3 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.Ç., E.M.Y. ile V.G. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, İ.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.