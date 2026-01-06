Haberler

Aracında 66 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi; 'Babam hastaydı, ziyarete gidiyordum' dedi

Aracında 66 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi; 'Babam hastaydı, ziyarete gidiyordum' dedi Haber Videosunu İzle
Aracında 66 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi; 'Babam hastaydı, ziyarete gidiyordum' dedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da narkotik polisi, otoyolda durdurduğu bir otomobilde 66 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirdi. Sürücü M.A.Ç. ve diğer şüpheliler tutuklandı.

Adana'da narkotik polisi, otoyolda takibe alıp, durdurduğu otomobilin kapı döşemelerinin altına gizlenmiş 66 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü M.A.Ç. (19), "Babam hastaydı, onu ziyarete gidiyordum. Uyuşturucudan haberim yoktu" dedi. M.A.Ç. ve yanındaki E.M.Y. (17) ile uyuşturucuyla bağlantılı olduğu belirlenen V.G. tutuklandı.

HAPLAR, ARABANIN DÖŞEMESİNİN ALTINDAN ÇIKTI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı otomobili, kent girişinde durdurdu. Sürücü M.A.Ç. ile E.M.Y.'nin indirildiği araçta narkotik köpeği 'Tinga' ile arama yapıldı. Tinga'nın kapılara tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, döşemenin altına gizlenen 66 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi. M.A.Ç. ve E.M.Y., gözaltına alındı.

BAĞLANTILI 2 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Emniyete götürülen M.A.Ç. sorgusunda, "Babam hastaydı, onu ziyarete gidiyordum. Araçta uyuşturucu olduğundan haberim yoktu" dedi. Diğer şüpheli E.M.Y. de hakkındaki suçlamayı reddetti. Narkotik polisi, yaptığı çalışmada uyuşturucu maddeyle ilgisi olduğu saptanan V.G. (25) ve İ.M.'yi (23) de adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı.

3 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.Ç., E.M.Y. ile V.G. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, İ.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Sorunlu bir açıklamadır
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Emeklileri umutlandıran zam teklifi

TBMM'ye sunuldu: Emeklileri umutlandıran zam teklifi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme

Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Jet misilleme geldi
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
Çinli otomotiv devinden Türkiye hamlesi

Çinli otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme

Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Jet misilleme geldi
Sarıgül, Trump'a meydan okudu: Gücün yetiyorsa Otlukbeli mal müdürünü al

Maduro'yu kaçıran Trump'a Erzincan'dan meydan okudu
Trump'a rest çeken başbakan saatler sonra geri adım attı

İlhak isteyen Trump'a rest çeken başbakan saatler sonra geri adım attı