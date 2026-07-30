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Adana'da 6 ilçedeki 17 mahallenin emniyet ve asayiş sorumluluğunu jandarma üstlenecek

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Adana'da 6 ilçedeki 17 mahallenin emniyet ve asayiş hizmetlerine ilişkin sorumluluğu 1 Ağustos'ta jandarmaya devredilecek.

Adana'da 6 ilçedeki 17 mahallenin emniyet ve asayiş hizmetlerine ilişkin sorumluluğu 1 Ağustos'ta jandarmaya devredilecek.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla, ilgili mevzuatta düzenleme yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, Çukurova ilçesinde Karahan ve Şambayadı, İmamoğlu ilçesinde Menteş ve Yenievler, Karaisalı ilçesinde Başkıf ve Kapıkaya, Sarıçam ilçesinde Acıdere (Organize Sanayi Bölgesi dahil), Dağcı, Göztepe, Müminli, Suluca ve Yürekli, Seyhan ilçesinde Hadırlı, Yenidam, Mıdık ve Küçükdikili ile Yüreğir ilçesinde Havutlu Mahallesi'nin emniyet ve asayiş hizmetlerine ilişkin sorumluluğunun, 1 Ağustos Cumartesi itibarıyla İl Emniyet Müdürlüğünden İl Jandarma Komutanlığına devredileceği belirtildi.

Söz konusu mahallelerde kolluk hizmetlerinin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütüleceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Vatandaşlarımızın, sorumluluk alanı değişikliğine konu mahalle ve bölgelerde güvenlik hizmetlerine ilişkin ihbar, şikayet ve taleplerini görevli jandarma birimlerine iletmeleri, acil durumlarda ise 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden başvuruda bulunmaları önemle rica olunur."

Kaynak: AA
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