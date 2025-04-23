Adana'da 6 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, 6 bin 48 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Emrah A. tutuklandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde 6 bin 48 uyuşturucu etkili hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Emrah A'nın (36) Çamlıbel Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, bir valizde 6 bin 48 uyuşturucu etkili hap buldu.
Bunun üzerine Emrah A, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel