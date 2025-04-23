Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
Trump'tan ticaret savaşında geri adım: 145'lik gümrük vergisi düşürülecek

Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'de endişeye yol açtı

Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'de endişeye yol açtı
Akıllara durgunluk veren olay! 'Harem Sultan'daki skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı

'Harem Sultan'daki skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı

Adana'da 6 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Adana'da 6 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, 6 bin 48 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Emrah A. tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde 6 bin 48 uyuşturucu etkili hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Emrah A'nın (36) Çamlıbel Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, bir valizde 6 bin 48 uyuşturucu etkili hap buldu.

Bunun üzerine Emrah A, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.