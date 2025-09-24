Adana'da 24 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'da 24 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde gece saatlerinde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

Bekçiler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan Turan K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından arandığını belirledi.

Hakkında 24 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.