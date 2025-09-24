Haberler

Adana'da 24 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde gece devriye gezen bekçiler, uyuşturucu suçlarından aranan ve 24 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan Turan K'yi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde gece saatlerinde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

Bekçiler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan Turan K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından arandığını belirledi.

Hakkında 24 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
