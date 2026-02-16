Haberler

Adana'da 21 bin litre kaçak alkol ele geçirildi

Güncelleme:
Yüreğir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 21 bin litre kaçak alkol ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir evde 21 bin litre kaçak alkol ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen Sarıçam Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Evde 21 bin litre kaçak alkol ele geçiren ekipler, şüpheli T.T'yi gözaltına aldı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA " / " + Yusuf Koyun -
