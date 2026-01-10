Adana'da bir gencin sokakta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde 19 yaşındaki Enes Doğan, sokakta bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 20 yaşındaki Resul Tayyar Ö, tutuklandı. İddialara göre, Doğan'ın zanlıya 4 bin lira borcu vardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Ocak'ta Reşatbey Mahallesi'nde kavga sırasında Enes Doğan'ı (19) bıçaklayıp kaçan zanlının kimliğini belirledi.
Polis ekipleri, cinayet zanlısı Resul Tayyar Ö'yü (20) Yenibaraj Mahallesi'nde yakaladı.
Zanlının Doğan'a 4 bin lira borcu olduğu ve parayı ödemediği için tartışma çıktığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
