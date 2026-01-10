Haberler

Adana'da bir gencin sokakta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde 19 yaşındaki Enes Doğan, sokakta bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 20 yaşındaki Resul Tayyar Ö, tutuklandı. İddialara göre, Doğan'ın zanlıya 4 bin lira borcu vardı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 19 yaşındaki gencin sokakta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Ocak'ta Reşatbey Mahallesi'nde kavga sırasında Enes Doğan'ı (19) bıçaklayıp kaçan zanlının kimliğini belirledi.

Polis ekipleri, cinayet zanlısı Resul Tayyar Ö'yü (20) Yenibaraj Mahallesi'nde yakaladı.

Zanlının Doğan'a 4 bin lira borcu olduğu ve parayı ödemediği için tartışma çıktığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Reşatbey Mahallesi'nde 8 Ocak'ta çıkan kavgada Enes Doğan bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

