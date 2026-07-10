Adana'da 15 Temmuz Sergisi Açıldı

Adana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.

AA muhabir ve foto muhabirlerinin darbe girişimi günü ve sonrasında çektiği 18 fotoğraf ile Adanalı 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının yer aldığı sergi, kentte bir alışveriş merkezinde organize edildi.

Katılımcılarla kurdele keserek serginin açılışını yapan Vali Mustafa Yavuz, AA Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan'dan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Yavuz, gazetecilere, 15 Temmuz şehitlerini darbe girişiminin 10. yılında Adana'da en iyi şekilde anmak istediklerini söyledi.

Vatandaşların konu ülke, bayrak, demokrasi ve bağımsızlık olduğu zaman canını ortaya koyduğunu vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"O gece FETÖ darbe girişiminin ne kadar haince yapıldığını gördük. Bu vatanın, milletin vergileriyle, kaynaklarıyla alınan silahları, tankları, kurşunları, yine bu milletin üzerine acımasızca sürdüklerine ve attıklarına şahitlik ettik. Diğer taraftan da bu ülkenin vatandaşının, ülkemizin gerçekten yetiştirdiği evlatlarının, söz konusu vatan, bayrak, bağımsızlık olduğu zaman tankın üzerine çıkacak, silahlara göğsünü siper edecek kadar kahramanca o tankların önüne yattıklarını az önceki sergimizde bir kez daha hatırladık. Allah bir daha o geceyi bu ülkeye, bu millete yaşatmasın."

"Tankların üzerine çıkarak bu zaferi hep birlikte ilan ettik"

Vali Yavuz, bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili programlarda temanın "İrade bizim, zafer bizim" olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti devletindeki vatandaşların o gün sahalara, meydanlara çıkarak demokrasisine, bağımsızlığına, birliğine, beraberliğine sahip çıktığını hatırlatan Yavuz, şunları dile getirdi:

"Bir iradeydi bu. Arkasından da tankların üzerine çıkarak bu zaferi hep birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde ilan ettik. Artık bundan sonra bize, sizlere, tüm 86 milyona düşen; hatırlayacağız ve unutmayacağız, bu iradeye sahip çıkacağız. Bundan sonra demokrasimizin daha pekişmesi, bağımsızlığımızın daha kalıcı hale gelmesi, bayrağımızın gölgesinde ilelebet yaşamak için ve bu devlete ve bu topraklara gerçekten bilerek, isteyerek, açıkçası gönülden sahip çıkma noktasında da bu iradeyi yaşatmamız lazım."

Vali Mustafa Yavuz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hafta boyunca çeşitli programlar düzenleneceğini kaydetti.

Serginin açılışına 6. Kolordu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ozan Nas, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kurtul Çakın, Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ile kamu kurumlarının müdürleri de katıldı.

Sergi, 16 Temmuz'a kadar gezilebilecek.

Şehitlere dua okundu

Serginin ardından Çukurova ilçesindeki Ramazanoğlu Camisi'nde düzenlenen programda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında şehit olanlar için dua edildi.

Vali Mustafa Yavuz ve vatandaşların katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Havacılık Daire Başkanlığı tesislerine düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Yunus Uğur'un babası Ramazan Uğur, programın ardından gazetecilere, acılarının halen ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti.