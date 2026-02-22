Haberler

Adana'da kaçak 10 milyon 110 bin makaron ele geçirildi

Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 10 milyon 110 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Bir şüpheli tutuklandı.

Adana'da 10 milyon 110 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen Yüreğir ilçesindeki depoya operasyon düzenledi.

Adreste 10 milyon 110 bin bandrolsüz makaron ele geçiren ekipler, şüpheli M.Y'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa
