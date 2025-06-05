Adana Cezaevinde Tahliyeler Başladı, Mahkumlar Aileleriyle Buluştu

Adana Cezaevinde Tahliyeler Başladı, Mahkumlar Aileleriyle Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yeni infaz düzenlemesi kapsamında tahliyeler gerçekleşti. Mahkumlar, uzun bir aradan sonra aileleriyle bir araya gelerek bayramı birlikte kutlama heyecanı yaşadı.

ADANA E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, yeni infaz düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte tahliyeler başladı. Yakınlarıyla buluşan mahkumlar, hasret giderdi. 19 aylık cezaevi sürecinin ardından tahliye olan Ayhan Özen (56), "Bayram öncesi bizim için çok büyük bir sevinç oldu. Çocuklarımın yanına gideceğim, bayramı birlikte yaşayacağız" dedi.

Kamuoyunda 10'uncu yargı paketi olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un içerdiği hükümler çerçevesinde Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sabah saatlerinde tahliyeler başladı. Gece saatlerinde cezaevi önüne gelen mahkum yakınları, tahliye işlemlerini bekledi. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından tahliyeler yapıldı. Cezaevinden çıkan mahkumlar, yakınlarıyla hasret giderdi. Kurban Bayramı'nı aileleriyle birlikte, evlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşayan mahkum ve yakınları sevinç yaşadı.

'DEVLETİMİZ ELİMİZDEN TUTTU'

Cezaevinden tahliye olan Kaan Türkyılmaz (23), mutlu olduğunu ifade ederek. "Yüce Allah'ın adaletine sığındık, devletimiz de elimizden tuttu. Allah diğer kader mahkumlarına yardım etsin. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, bir af daha istiyoruz. Babam cezaevinde, 15 yıl ceza aldı. Onun da çıkmasını istiyorum" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIN YANINA GİDECEĞİM'

Cezaevinde 19 ay kaldıktan sonra tahliye olan Ayhan Özen ise "Daha 49 ayım vardı, tahliye oldum. Çok mutluyum. Allah herkese yaşatsın bu mutluluğu. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bayram öncesi bizim için çok büyük bir sevinç oldu. Çocuklarımın yanına gideceğim, bayramı birlikte yaşayacağız" dedi.

'İKİ BAYRAMI BİRDEN YAŞIYORUZ'

Tahliye olacak arkadaşını bekleyen Özkan Özhan (38) ise "İki bayramı birden yaşıyoruz. Allah kimseyi buraya düşürmesin. Arkadaşımı görünce koşup sarılacağım, öpeceğim. Götürüp, 2 rekat tevekkül namazı kıldıracağım. Çok mutluyuz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Başkan Gülpınar'dan esprili yanıt: Tüm kabahat temizlik müdüründe ama...

Başkan Gülpınar "Kabahat müdürde" dedi, işin aslı sonra anlaşıldı
1 ton 300 kiloluk tosun 430 Bin TL'ye satıldı

1 ton 300 kiloluk tosun bakın kaç liraya alıcı buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
Küçük çocuk, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı

Yürek yakan kare! Annesinin başından bir an olsun ayrılmadı
Almanlar gözünü Galatasaray'ın yıldızına dikti

Galatasaray'ın yıldızına yeni talip! Kulüp çuvalla para kazanabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.