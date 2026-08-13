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Ceyhan Nehri'nde İkinci Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

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Adana'da serinlemek için girdikleri Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılan iki Suriyeli çocuktan ikincisinin de cansız bedeni, kaybolduğu noktadan 4 kilometre uzakta bulundu. Cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İKİNCİ ÇOCUĞUN DA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Adana'da serinlemek için girdikleri Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Salih Süleyman'ın ardından Salih Rami'nin de suya girdiği bölgeden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. İki çocuğun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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