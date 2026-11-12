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Adana Ceyhan'da yarıştığı öne sürülen otomobiller ağaçlara çarptı, 3 kişi yaralandı

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Adana Ceyhan'da yarıştığı öne sürülen otomobiller ağaçlara çarptı, 3 kişi yaralandı
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Adana Ceyhan'da dün saat 20.00 sıralarında caddede yarıştığı öne sürülen iki otomobil çarpıştıktan sonra refüjdeki palmiye ağaçlarına çarparak durabildi. Kazada araçlarda sıkışan sürücüler ve bir yolcu olmak üzere 3 kişi yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da caddede yarıştığı öne sürülen iki otomobil çarpıştıktan sonra savrulup, refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi. 3 kişinin yaralandığı kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Ceyhan ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Yarıştıkları öne sürülen Resul O. ile Orhan K. yönetimindeki iki otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken çarpıştı. Savrulan otomobiller, refüjdeki palmiye ağaçlarına çarparak durabildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücüler ile otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan Çağatay Y.'yi sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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