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Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ'ın "Suriye Aile Hukuku" kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaştığı "Suriye Aile Hukuku isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından aile mahkemelerine gönderildiği" iddiasına jet yalanlama geldi. Adalet Bakanlığı iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirerek söz konusu paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.

Adalet Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaştığı ve bazı sosyal medya hesaplarınca da alıntı yapılan "Suriye Aile Hukuku isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından aile mahkemelerine gönderildiği" iddiasının tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, herhangi bir kurum veya kuruluşa böyle bir kitabın gönderilmediği vurgulandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, "Ayrıca Ümit Özdağ'ın yine X platformundan önce paylaşıp sonra sildiği 'Hakimlerin, Suriyelilerle ilgili aile hukukunu ilgilendiren davalarda Suriye hukukuna göre değerlendirmede bulunacakları' ve 'Suriyelilerin dava açarken yargılama giderlerini devletin karşıladığına' yönelik ifadeleri de gerçek dışıdır. Halkımızı yanıltmaya yönelik asılsız paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gerçeğe aykırı bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişilere ve dezenformasyon içeren manipülatif iddialara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Adalet Bakanlığı Zafer Partisi Sosyal Medya Ümit Özdağ Suriye ankara Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Demir Acer:

yalan soyledigini dusunmuyorum

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yanıtYanıtla
Kerem vural :

Soruşturma başlatıldıysa demek ki doğru demiş.

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yanıtYanıtla
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