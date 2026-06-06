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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alımı yapacak

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet teşkilatına 15 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Gürlek, başvuruların 17-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirileceğini bildirdi.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet teşkilatına 15 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Gürlek, başvuruların 17-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirileceğini bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet teşkilatına 15 bin yeni personel alınacağını açıkladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği personel alımına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği üzere adalet teşkilatımızı daha da güçlendiriyor, ailemize 15 bin yeni çalışma arkadaşı katıyoruz."

Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilecek yeni personelimizle, adalet hizmetlerimizin hız ve etkinliğini daha da artırıyoruz.

Sözleşmeli personellerimizin 8 bini adliyelerimizde, 6 bin 100'ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ve 900'ü İcra Katibi olarak İcra Dairelerimizde istihdam edilecek.

İlan detaylarımız 6 Haziran'da Resmi Gazete'de ve Bakanlığımızın web sitesinde yayımlanacak. Adaylarımız başvurularını 17-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler.

Tensipleriyle bizlere bu imkanı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza adalet teşkilatımız adına şükranlarımı arz ediyor, adalet ailemize katılacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum.

Ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun."

Kaynak: ANKA
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