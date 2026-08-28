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Tutuklu Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a Tahliye Vaadiyle Para İsteyen 4 Şüpheli Yakalandı

Tutuklu Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a Tahliye Vaadiyle Para İsteyen 4 Şüpheli Yakalandı
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Adalet Bakanlığı, tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, kendisine 'tahliye ve beraat kararı aldırma' vaadiyle yüksek miktarda para talep eden biri avukat 4 şüphelinin teknik takiple suçüstü yakalandığını açıkladı. Av. Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok gözaltına alındı.

(İSTANBUL) - Adalet Bakanlığı, tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ersoy'a "tahliye ve beraat kararı aldırma" vaadiyle yüksek miktarda para talep ettiği belirtilen biri avukat 4 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı, tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Ersoy'a 'tahliye ve beraat kararı aldırma' vaadiyle yüksek miktarda para talep eden biri avukat 4 şüpheli teknik takiple suçüstü yakalandı. Av. Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok gözaltına alındı."

Kaynak: ANKA
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