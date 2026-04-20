Haberler

Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Altaş için kırmızı bülten süreci başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş'ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle aranması için Adalet Bakanlığı resmi süreci başlattı.

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 Nisan'da bazı şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiş, 10 şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturmada, şüphelilerden Altaş'ın yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığı, Altaş'ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle aranması için resmi süreci başlattı.

Altaş'ın iade dosyasının hem ABD makamlarına iletilmek hem de Interpol Genel Sekreterliği tarafından kırmızı bülten yayımlanmasını sağlamak üzere ilgili bakanlıklara bildirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

