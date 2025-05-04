Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'na soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakan Tunç, "Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKTİ

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından art arda yaptığı paylaşımlar tepki topladı. Söz konusu paylaşımlar şu şekilde: