Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'na soruşturma

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'na soruşturma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakan Tunç, "Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'na soruşturma

PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKTİ

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından art arda yaptığı paylaşımlar tepki topladı. Söz konusu paylaşımlar şu şekilde:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının yaptığı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının yaptığı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının yaptığı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: Haberler.com / Güncel
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Adaletten hakdan hukuktan nasibini almamış partinin adalet bakanı

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

aponun dostu akepem

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

sözde türkçülerin türklük adına yaptıkları tek hizmet bölücülük

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

Operasyon çocukları. Çok da şaapmamak lazım. Nefret tohumu ekmeye çalışıyorlar.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.