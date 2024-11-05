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Adalet Bakanı Tunç, Birleşik Krallık Büyükelçisi ile Terörle Mücadeleyi Görüştü

Adalet Bakanı Tunç, Birleşik Krallık Büyükelçisi ile Terörle Mücadeleyi Görüştü
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i kabul ederek, terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekti. Tunç, iki ülke arasındaki adli işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunç, Adalet Bakanlığı'ndaki kabulde, terörle mücadelede uluslararası işbirliğine işaret ederek, "Terörizmin hedefi insanlıktır ve terörizm bir insanlık suçudur." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki adli işbirliğine büyük önem verdiklerini belirten Tunç, işbirliğinin geliştirilmesi için karşılıklı teknik ziyaretlerin yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin terörün her türlüsüyle mücadele ettiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Terör bir insanlık suçudur, ülkelerin terörle mücadele konusunda yakın işbirliği yapmaları çok önemli. İki ülkenin terörizmle mücadele konusunda birbirlerini çok iyi anlamaları gerekiyor. Terörizmin hedefi insanlıktır. Dolayısıyla bu suçun önlenmesi konusunda uluslararası işbirliği ve hukuk alanında mücadele büyük önem taşıyor."

Tunç, Türkiye'nin suçlu iadesi talepleriyle ilgili, Birleşik Krallık'tan hassasiyet beklediklerini ifade etti.

Büyükelçi Morris ise iade talepleriyle ilgili hassasiyeti gözettiklerini, karşılıklı işbirliğinin süreceğini belirtti.

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Güncel
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