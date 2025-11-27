Adalet Bakanı Tunç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "11. Yargı Paketi ile ilgili bugün Meclis Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler teferruatlı bir açıklama yapacak. 38 maddeden oluşan bir kanun teklifi milletvekillerimiz tarafından hazırlandı." dedi.

Bakan Tunç, Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Paneli'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

TBMM'ye sunulması beklenen 11. Yargı Paketi'ne ilişkin soru üzerine Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 23 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşıldığını, önemli hedefleri içerdiğini dile getirdi.

10. Yargı Paketi'nde cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik önemli düzenlemeler yapıldığını anımsatan Tunç, "11. Yargı Paketi ile ilgili bugün Meclis Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler teferruatlı bir açıklama yapacak. 38 maddeden oluşan bir kanun teklifi milletvekillerimiz tarafından hazırlandı." bilgisini verdi.

Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğünün de pakete teknik destek sağladığını aktaran Tunç, şöyle devam etti:

"Toplumsal huzur ve güvenin daha da tahkim edilmesine yönelik önemli düzenlemeleri ihtiva edecek. Yine bilişim suçlarıyla mücadele, teknolojinin gelişmesi ve internet yoluyla işlenen suçlar, yine bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarından kaynaklanan mağduriyetleri gidermek, mobil hatlar yoluyla ortaya çıkan dolandırıcılık suçlarını önlemeye yönelik düzenlemeler olacak. Bunların ayrıntılarını Grup Başkanımız kamuoyuyla paylaşınca hep beraber hangi fiille, hangi ceza, nasıl bir tedbir öngörülüyor bunların hepsini o açıklamadan sonra öğrenmiş olacağız."

Adalet Bakanı Tunç, çocukların örgüt faaliyeti kapsamında suça teşviki ve suçta kullanılması ile ilgili eleştirileri ortadan kaldıracak ve caydırıcılığı daha da sağlayacak önemli düzenlemelerin de 11. Yargı Paketi'nde yer alacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem suça sürüklenen çocukların suç işlemesinin önlenmesi hem de suç mağduru çocukların korunması bakımından kapsamlı bir hazırlık yapmak gerekiyor. Bu konuda Meclisimiz bir araştırma komisyonu kurdu. Bu araştırma komisyonu çerçevesi içerisinde alınacak tedbirlerle ilgili bir sonraki yargı paketlerinde çocuklara yönelik önemli düzenlemeler inşallah hayata geçecektir. Burada sadece örgüt kapsamında çocukların kullanılması, örgüt faaliyeti nedeniyle suçta kullanılması ile ilgili tedbirler, onları Sayın Grup Başkanımız kamuoyuyla paylaşacaktır."

Bakan Tunç, 11. Yargı Paketi'nde meskun mahalde silah atma, trafikte işlenen suçlara ilişkin de Türk Ceza Kanunu'nda düzenleme yapılması gereken hususlarla ilgili caydırıcılığı artırmaya yönelik düzenlemeleri Güler'in kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.

Bilişim yoluyla dolandırıcılığın önlenmesine ilişkin de düzenleme ihtiyacının bulunduğunu belirten Tunç, bu konuda yargıya belirli yetkiler veren ve bankalara da sorumluluklar getiren düzenlemelerin ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

"Terörsüz Türkiye sürecini önemsiyoruz"

Adalet Bakanı Tunç, 11. Yargı Paketi'nde "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında bir düzenlemenin yer alıp almayacağına ilişkin soru üzerine, "Terörsüz Türkiye sürecini önemsiyoruz. Türkiye için hayati bir önemde olan bir konu." dedi.

Bu konuda TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulduğunu ve çalışmalarına devam ettiğini anımsatan Tunç, "Komisyonun bir rapor hazırlama süreci var. Atılması gereken hukuki adımlarla ilgili, hangi adımlar atılabilir, bunlar raporda ortaya konulduktan sonra ilerleyen süreçte gündeme gelecek hususlar. Dolayısıyla 11. Yargı Paketi, ceza adaletinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ve yargının hızlandırılmasıyla ilgili düzenlemeleri içeriyor. Rapor sonrasında, milletvekillerimizin çizeceği yol haritası sürecinde gerekli olan adımlar elbette ki bu süreçle ilgili olarak da atılacaktır." diye konuştu.

"Hak arama yolları da, istinaf süreci de açık"

Adalet Bakanı Tunç, Eskişehir Seyitgazi'de orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişinin şehit olmasına ilişkin adli süreçle ilgili soru üzerine, "Bu konudaki soruşturma sonuçlanmış değil. Bu konudaki adli süreç devam ediyor. Adli süreci hep beraber takip edeceğiz." yanıtını verdi.

Fatih Altaylı'ya, YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası ve tutukluluk halinin devamı kararına ilişkin soru üzerine Bakan Tunç, "Bu konular yargının konuları." dedi.

Yargıda devam eden bir sürecin bulunduğunu, ilk derece mahkemesinin hüküm kurduğunu anımsatan Tunç, "Bu kararla ilgili istinaf süreci var. Bu değerlendirmeler tamamen mahkemelere ait olan değerlendirmeler. Yani tutukluluğun devam edip etmemesi konusundaki mahkemenin takdiri bu yönde. Bu yöndeki hak arama yolları da, istinaf süreci de açık. Bu yollar takip edilecek." ifadelerini kullandı.

"Kovid düzenlemesi bir af değildir"

Adalet Bakanı Tunç, 11. Yargı Paketi'nde Kovid-19 düzenlemesinin yer alıp almayacağına ilişkin soru üzerine, salgın hastalık koşullarında 23 Temmuz 2023'te cezaevinde bulunanların 3 yıl ve sonrasında da 5 yıllık bir denetimli serbestlikten yararlandıklarını anımsattı.

Söz konusu düzenlemeden yararlanamayanların bulunduğunu anımsatan Tunç, konuyla ilgili TBMM'ye taleplerin iletildiğini anımsatarak, "Bu konuda takdir Meclisimizin." dedi.

11. Yargı Paketi'nde Kovid-19 düzenlemesinin yer alıp almayacağına ilişkin açıklamayı Güler'in yapacağını aktaran Tunç, "Yalnız burada bir af söz konusu değil, Kovid düzenlemesi bir af değildir." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, önceki düzenlemeden, suç işlediği tarih aynı olmasına rağmen yargılaması uzun sürmesi nedeniyle yararlanamayanların bulunduğunu belirterek, "Buradaki bir eşitsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik taleplerin değerlendirilmesidir. Bu talepleri değerlendirecek olan, yargı paketinde yer alıp almayacağını takdir edecek olan da milletvekillerimizdir." dedi.

"İlaçlamadan zehirlendiğine yönelik Adli Tıp 1. İhtisas Kurulunun raporu var"

Adalet Bakanı Tunç, İstanbul Fatih'te konakladıkları otelde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmalarının ardından hayatını kaybeden Böcek ailesine ilişkin soru üzerine, olayın herkesi üzdüğünü ifade etti.

Konuyla ilgili adli soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hızlı bir şekilde başlatıldığını, gerekli araştırmaların yapıldığını belirten Tunç, şöyle devam etti:

"Adli Tıp Kurumu incelemeler yaptı ve zehirlenmenin sebebi Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu tarafından dün gece açıklandı. Oteldeki ilaçlamadan kaynaklandığı yönünde konu ağırlık kazanıyor. Oradaki ilaçlamadan zehirlendiğine yönelik Adli Tıp 1. İhtisas Kurulunun raporu var. Bu kapsamda da hem otel sahipleri, otel çalışanları ve ilaçlamayı yapan firmanın yetkilileriyle ilgili tutuklama kararları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verildi. Daha önce tutuklanan lokantacılar, lokumcu, midyeci ile ilgili de serbest bırakma kararları verildi. Soruşturma devam ediyor. Bu konuda kimler sorumluysa, bu ailenin yok edilmesine kimler sebep olmuşsa, bunlar yargı önünde hesap vermekten kaçamayacaklardır. Bu konuda özellikle bu alanda işletme sahiplerinin çok tedbirli olması lazım. Vatandaşlarımızın hayatı bizler için çok değerli."

Bakan Tunç, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ihlal kararı anımsatılarak yöneltilen soru üzerine, kararın Ankara Bölge Adliye Mahkemesine gönderildiğini belirterek, "Takdir tamamen yargının. Bu konuda değerlendirmeyi bekleyeceğiz." yanıtını verdi.