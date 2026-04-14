Bakan Gürlek, Türk Hukuk Enstitüsü Heyetiyle Görüştü

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkanı Cemil Yavuz Aksu ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Gürlek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasına göre görüşmede, avukatlık mesleğinin güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmeler yapılırken, hukuk alanındaki akademik birikimin geliştirilmesi ve yargı sisteminin daha etkin işlemesine yönelik konular da masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca, Adalet Bakanlığı'nın dijitalleşme vizyonu kapsamında hayata geçirilen e-Duruşma uygulaması ile yargı süreçlerini hızlandırmayı ve uygulamada kolaylık sağlamayı amaçlayan yapay zeka destekli sistemler de görüşüldü.

Bakan Gürlek, Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkanı Cemil Yavuz Aksu ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

