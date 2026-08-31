Haberler

Alo Adalet 135 hattı yarın başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alo Adalet 135 hattının yarın üç adliyede başlayacağını ve kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştırılacağını açıkladı. Hat, uzun süren dava ve soruşturma dosyaları için hızlı bilgi ve takip imkanı sağlayacak.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yarın itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmete sunulacak Alo Adalet 135 hattının, kısa süre içinde Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından Alo Adalet 135 hattına ilişkin paylaşımda bulundu.

Uygulamayla yargılama süreçlerinin hızlanmasına katkı sunacaklarını belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"1 Eylül'de Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerimizde hizmete sunacağımız Alo Adalet 135 hattını kısa süre içinde Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız. Bu uygulamayla vatandaşlarımızın devam eden dosyalarına ilişkin bilgiye güvenli biçimde erişimini sağlayacak, gecikmelerin etkin şekilde takip edilerek yargılama süreçlerinin hızlanmasına katkı sunacağız. Alo Adalet 135 hattının yanı sıra adliyelerimizde kurduğumuz Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına bizzat başvurarak talep ve müracaatlarını iletebilmelerine de imkan sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yargı hizmetlerimizin etkinliğini daha da artıracak ve adaletin vaktinde tecellisi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Dava dosyası 5 yılı, soruşturma dosyası 3 yılı aşanlar başvurabilecek

Alo Adalet 135 hattının pilot uygulaması, yarından itibaren Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacak. Dava dosyası 5 yılı, soruşturma dosyası ise 3 yılı aşan kişiler hatta başvuruda bulunabilecek.

Hatta başvurmak isteyenler, 135'i arayıp güvenli kimlik ve iletişim doğrulamasını tamamladıktan sonra yapay zeka destekli sesli asistanın yönlendirmeleriyle işlemini gerçekleştirebilecek veya uzman temsilciye bağlanabilecek.

Başvurular, Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları tarafından incelenerek gerekli görülmesi halinde ilgili mahkemenin veya cumhuriyet başsavcılığının değerlendirmesine sunulacak.

Dava dosyalarına ilişkin bilgilendirme SMS yoluyla yapılacak, soruşturma dosyalarında ise gizlilik gereği yalnızca başvuruda bulunan ilgiliye bildirilecek.

Kaynak: AA
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gemi faciasında kayıp sayısı yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi

Uygun fiyatlı Togg! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
İtalya, İspanya'ya Schengen engelinin süresini uzattı

Meloni'nin inadı inat! Kara sınırı bile yok ama ipleri gevşetmiyor
Şeyma Subaşı düğünde sınırları zorladı! Transparan tarzıyla şaşırttı

Şeyma Subaşı düğünde sınırları zorladı! Transparan tarzıyla şaşırttı
Geri manevra can aldı! Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Geri manevra, 88 yaşındaki adamın sonu oldu
400 erkekle beraber olup hamile kalan kadın, bebeğini kucağına aldı

Kucağındaki bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyor

Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu

Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu
Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

Kendisine ahlaksız teklifte bulunan milli futbolcuyu ifşaladı