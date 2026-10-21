Adalet Bakanı Gürlek, OECD toplantısında 4 ülke ve Tayland ile işbirliğini görüştü

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 OECD Adalete Eşit Erişim Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı kapsamında İspanya, Hırvatistan, Bosna Hersek ve Benin Cumhuriyeti'nin adalet bakanları ve heyetleriyle bir araya geldi.

Gürlek, Beşiktaş'ta bir otelde yapılan 2026 OECD Adalete Eşit Erişim Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı'nın ardından bazı temaslarda bulundu.

Bakan Gürlek, İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia, Bosna Hersek Adalet Bakanı Davor Bunoza, Hırvatistan Adalet Bakanı Damir Habijan, Benin Cumhuriyeti Adalet ve Yasama Bakanı Yvon Detchenou ve heyetleriyle bir araya geldi.

Temasları kapsamında Gürlek, Tayland Başbakan Yardımcısı Pakorn Nilprapunt ve heyetiyle de görüşme yaptı.

Görüşmelerde, ikili adli ilişkiler ve adalet alanında işbirliği konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA