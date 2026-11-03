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Adalet Bakanı Gürlek: "(Fon soruşturması) Karşımızdaki yapının basit bir borsa manipülasyonu ya da borsa vurgunu ile sınırlı olmadığı, kapsamlı bir suç yapılanması olduğu tespit edilmiştir"

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Adalet Bakanı Gürlek: "(Fon soruşturması) Karşımızdaki yapının basit bir borsa manipülasyonu ya da borsa vurgunu ile sınırlı olmadığı, kapsamlı bir suç yapılanması olduğu tespit edilmiştir"

Adalet Bakanı Gürlek: "(Fon soruşturması) Karşımızdaki yapının basit bir borsa manipülasyonu ya da borsa vurgunu ile sınırlı olmadığı, kapsamlı bir suç yapılanması olduğu tespit edilmiştir"

Kaynak: AA
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