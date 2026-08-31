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Adalet Bakanı Gürlek: 'Alo Adalet 135' hattı 1 Eylül'de üç ilde başlıyor

Adalet Bakanı Gürlek: 'Alo Adalet 135' hattı 1 Eylül'de üç ilde başlıyor
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Eylül'de Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmete sunulacak 'Alo Adalet 135' hattının kısa sürede Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını açıkladı. Hat sayesinde vatandaşlar dosyalarına güvenli erişim sağlayabilecek, yargılama süreçlerinin hızlanması hedefleniyor. Ayrıca adliyelerde kurulan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları ile de talepler iletilebilecek.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "1 Eylül'de Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerimizde hizmete sunacağımız 'Alo Adalet 135' hattını kısa süre içinde Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Eylül'de Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerimizde hizmete sunacağımız 'Alo Adalet 135' hattını kısa süre içinde Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız. Bu uygulamayla vatandaşlarımızın devam eden dosyalarına ilişkin bilgiye güvenli biçimde erişimini sağlayacak, gecikmelerin etkin şekilde takip edilerek yargılama süreçlerinin hızlanmasına katkı sunacağız. 'Alo Adalet 135' hattının yanı sıra adliyelerimizde kurduğumuz Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına bizzat başvurarak talep ve müracaatlarını iletebilmelerine de imkan sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yargı hizmetlerimizin etkinliğini daha da artıracak ve adaletin vaktinde tecellisi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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