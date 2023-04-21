ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ, BAYRAM NAMAZINI ŞANLIURFA'DA KILDI

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte kentin simgesi olan Balıklıgöl platosunda bulunan Dergah Camisi'nde bayram namazını kıldı. Bakan Bozdağ, namazın ardından camideki vatandaşlarla bayramlaştı.

Ramazan Bayramı'nı huzur, barış ve güven içerisinde idrak etmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Bakan Bozdağ, "Gönül isterdi ki dünyanın her yerinde Müslümanlar huzur, barış ve güven içerisinde ramazanı, bayramı idrak etsinler. Bu sene ramazana da Ramazan Bayramı'na da buruk girdik. Zira 6 Şubat'ta yaşadığımız depremler, ardından yaşadığımız sel nedeniyle pek çok canımızı kaybettik, yuvalarımız yıkıldı. Bu vesileyle bu bayram sabahında rahmete giden her bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına da sabır diliyorum. Yaralılarımıza Allah şifa versin. Ramazan bereketiyle geldi, bereketiyle gitti" dedi.