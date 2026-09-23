Adalar'da polisli oturumda başkan vekilliğini AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz kazandı

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Adalar Belediye Meclisindeki Belediye Başkan Vekili seçimini Ak Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz kazandı.

Adalar Belediye Meclisi, Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmesinin ardından meclis başkan vekili İsmail Onur Balbinar'ın yönetiminde Taş Mektep'te toplandı.

Tutuklu bulunan ve meclis üyeliğinden istifa eden Fırat Durak'ın yerine yedek üye Mehmet Ceylan gelirken, ayrıca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan Yavuz Çiftcioğlu'nun kısıtlılığının kaldırılmasıyla oy kullanacak üye sayısı 9 oldu.

Daha önce CHP'den istifa ederek bağımsız olan Aytül Ekşiyan da pazartesi günkü oturumdan sonra yeniden CHP'ye katılarak CHP'nin başkan vekili adayı oldu.

Ak Parti ise meclis üyesi Kemal Türkyılmaz'ı aday gösterdi.

Toplam 9 meclis üyesinin oy kullandığı ilk iki turda üye tam sayısının 2/3'ü olan 8 sayısı arandı.

İlk turda Ak Parti'nin adayı Türkyılmaz 5, CHP'nin adayı Ekşiyan 4 oy aldı.

İkinci turda ise Türkyılmaz 4, Ekşiyan 4 oy alırken, Türkyılmaz'a verilen bir oy ise harf hatası gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

İkinci tur sonunda CHP, Aytül Ekşiyan'ın aynı zamanda divanda olmasını gerekçe göstererek seçimin iptaline ilişkin dilekçe verdi.

Oturumu yöneten Balbinar tarafından itirazın reddedilmesi üzerine Yeni Parti yönetimi CHP'li meclis üyelerinin salondan çıkmasını istedi. Salonda AK Parti ve Yeni Partililer arasında tartışma yaşanırken, divan başkanı Balbinar, polis ekiplerini davet ederek tarafların salondan çıkarılmasını istedi.

Polis ekiplerinin salonu boşaltmasının ardından divana yeni üye seçilmesiyle üçüncü tura geçildi.

Salt çoğunluk olan 7 sayısının arandığı üçüncü turda kullanılan 5 oyun tamamı Türkyılmaz'a çıktı.

Oy çokluğunun arandığı son turda kullanılan 5 oyun tamamını alan Türkyılmaz, Adalar Belediye Başkan Vekili seçildi.

Kaynak: AA