Haberler

Adalar'da polisli oturumda başkan vekilliğini AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+112 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalar Belediye Meclisindeki belediye başkan vekili seçimini AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz kazandı. Polis ekiplerinin salonu boşaltmasının ardından son turda 5 oyun tamamını alan Türkyılmaz başkan vekili seçildi.

Adalar Belediye Meclisindeki Belediye Başkan Vekili seçimini Ak Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz kazandı.

Adalar Belediye Meclisi, Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmesinin ardından meclis başkan vekili İsmail Onur Balbinar'ın yönetiminde Taş Mektep'te toplandı.

Tutuklu bulunan ve meclis üyeliğinden istifa eden Fırat Durak'ın yerine yedek üye Mehmet Ceylan gelirken, ayrıca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan Yavuz Çiftcioğlu'nun kısıtlılığının kaldırılmasıyla oy kullanacak üye sayısı 9 oldu.

Daha önce CHP'den istifa ederek bağımsız olan Aytül Ekşiyan da pazartesi günkü oturumdan sonra yeniden CHP'ye katılarak CHP'nin başkan vekili adayı oldu.

Ak Parti ise meclis üyesi Kemal Türkyılmaz'ı aday gösterdi.

Toplam 9 meclis üyesinin oy kullandığı ilk iki turda üye tam sayısının 2/3'ü olan 8 sayısı arandı.

İlk turda Ak Parti'nin adayı Türkyılmaz 5, CHP'nin adayı Ekşiyan 4 oy aldı.

İkinci turda ise Türkyılmaz 4, Ekşiyan 4 oy alırken, Türkyılmaz'a verilen bir oy ise harf hatası gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

İkinci tur sonunda CHP, Aytül Ekşiyan'ın aynı zamanda divanda olmasını gerekçe göstererek seçimin iptaline ilişkin dilekçe verdi.

Oturumu yöneten Balbinar tarafından itirazın reddedilmesi üzerine Yeni Parti yönetimi CHP'li meclis üyelerinin salondan çıkmasını istedi. Salonda AK Parti ve Yeni Partililer arasında tartışma yaşanırken, divan başkanı Balbinar, polis ekiplerini davet ederek tarafların salondan çıkarılmasını istedi.

Polis ekiplerinin salonu boşaltmasının ardından divana yeni üye seçilmesiyle üçüncü tura geçildi.

Salt çoğunluk olan 7 sayısının arandığı üçüncü turda kullanılan 5 oyun tamamı Türkyılmaz'a çıktı.

Oy çokluğunun arandığı son turda kullanılan 5 oyun tamamını alan Türkyılmaz, Adalar Belediye Başkan Vekili seçildi.

Kaynak: AA
Muhasebeci olarak girdiği sanayide 23 yılda mekanik ustası oldu! Fatma Kuşçu kendi dükkanını açtı

Muhasebeci girdi, usta çıktı! "Yüzümdeki yağ benim makyajım"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manisa'da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu

Manisa'da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu
Yurt dışında ucuz göz kapağı estetiği kabusa döndü! Dikişleri açılan kadınlar acil servise koştu

750 euroya göz kapağı yaptırdı! Dikişlerini kendisi çıkardı
Haaland'dan Türkçe şarkı sürprizi! Bakın ne dinliyor

Dinlediği Türkçe şarkı olay oldu!
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı

Fotoğraflardaki detayı fark eden savcılık jet hızıyla harekete geçti
Afyonkarahisar'da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı

20 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Berber koltuğunda yakayı ele verdi
Hırvatistan Başbakanı, Birleşmiş Milletler'de Sırbistan'ı savaş suçlusu Mladic'i onurlandırdığı için eleştirdi

Hırvatistan Başbakanından BM kürsüsünde Sırbistan'a çok sert tepki
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi'ni aldı

AK Parti tarihinde bir ilk yaşandı