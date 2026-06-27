Haberler

Adalar Belediye Başkanvekili seçiminde CHP’li Medine Pamuk kazandı

Adalar Belediye Başkanvekili seçiminde CHP’li Medine Pamuk kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanıp görevden alınmasının ardından yapılan başkanvekilliği seçiminde CHP adayı Medine Pamuk 5 oyla seçildi. Seçimde AKP adayı Kemal Türkyılmaz 2 oy alırken, dört tur süren oylama sonucunda Pamuk başkanvekili oldu.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmasının ardından yapılan Belediye Başkanvekililiği seçiminde CHP adayı Medine Pamuk Adalar Belediye Başkanvekili seçildi.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, başkan yardımcıları Hüseyin Yılmaz, Fırat Durak ile meclis üyeleri Yavuz Çiftçioğlu ve Mehmet Nuri Kara'nın da aralarında bulunduğu 35 kişi 23 Haziran'da tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'nın Akpolat'ı görevden uzaklaştırması üzerine bugün Adalar Belediyesi Meclisi'nde başkanvekilliği seçimi yapıldı.

Büyükada Şehit Murat Yüksel İlkokulu Neriman Erduman Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Medine Pamuk ile AKP'nin adayı Kemal Türkyılmaz yarıştı. Toplam 7 meclis üyesinin oy kullandığı seçimin ilk turunda Pamuk 5, Türkyılmaz 1 ve 1 geçersiz oy; ikinci turunda Pamuk 5, Türkyılmaz 2; üçüncü turda da Pamuk 5, Türkyılmaz 2 oy alınca yeterli orana ulaşılamadı ve seçim dördüncü turla devam etti. Son turda CHP'nin adayı Medine Pamuk 5 oy alarak Adalar Belediyesi Başkanvekili seçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak

Kulisleri karıştıran sözler: 86 vekil ile 74 başkan bize katılacak
Çocuk tiyatrosunda skandal iddialar! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı

Çocuk tiyatrosunda skandal! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı
Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı

Avrupa ülkesinde hayat durma noktasında! Aldıkları önleme bakın
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı

Bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı
Kadın müşterilere 'Canım, balım, bekar mısın?' dedi, tazminatsız kovuldu

"Bekar mısın?" dedi, tazminatsız kapının önüne konuldu
Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi

A Milli Takım'da neler oluyor? Orkun'un babası...
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?

İddialar sonrası ÖSYM inceleme başlattı! İptal mi olacak?
Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var

Bakanlıktan tüketiciye müjde! Kurallar sil baştan değişti