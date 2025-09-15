Acıpayam'da Krom Madenindeki Göçükte Yaralı Kurtarılan İşçi Hayatını Kaybetti

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, krom madenindeki göçükte 25 saat sonra yaralı kurtarılan 2 işçiden Hüseyin Turan (41), tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Karaismailler Mahallesi yakınlarında bulunan krom madeni ocağında 12 Eylül günü saat 15.00 sıralarında göçük oldu. Göçükte işçiler Hüseyin Turan ve Ömer Duran (40) mahsur kaldı. İhbar üzerine arama kurtarma ekipleri ve maden işçileri bölgeye sevk edildi. Hem göz hem de sesli temas sağlanan işçilerin kurtarılması için AFAD, UMKE, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra madencilerin katılımıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.

BÖBREK YETMEZLİĞİ SONUCU ÖLDÜ

Güçlükle yürütülen kurtarma çalışmaları sonucunda 2 işçi, 25 saat sonra maden ocağından çıkarıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Hüseyin Turan, bugün hayatını kaybetti. Turan'ın böbrek yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer işçi Ömer Duran'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.