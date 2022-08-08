Acil serviste sağlık çalışanına makasla saldırdı

İZMİR'in Foça ilçesinde denize atlayan ve polis ekiplerince sudan çıkarılıp hastaneye götürülen B.K., eline geçirdiği makasla Acil Tıp Teknisyeni Kaan Kanat'ı dizinden yaraladı. Gözaltına alınan ve alkollü olan B.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Foça'da B.K. isimli kişi, saat 06.00 sıralarında denize atladı. Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Alkollü olduğu öğrenilen B.K., polis ekiplerince denizden çıkarılıp, ambulansla Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan B.K., eline geçirdiği makasla etrafındaki sağlık çalışanlarına saldırdı. Polis ekiplerince acil servisten çıkarılmaya çalışılan B.K., bu sırada elindeki makası almaya çalışan Acil Tıp Teknisyeni Kaan Kanat'ı dizinden yaraladı. Tedaviye alınan Kanat'ın dizine 10 dikiş atılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin gözaltına aldığı B.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.