Haber : Acil serviste sağlık çalışanına makasla saldırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Acil serviste sağlık çalışanına makasla saldırdı

 - Güncelleme:
Acil serviste sağlık çalışanına makasla saldırdı

İZMİR'in Foça ilçesinde denize atlayan ve polis ekiplerince sudan çıkarılıp hastaneye götürülen B.K., eline geçirdiği makasla Acil Tıp Teknisyeni Kaan Kanat'ı dizinden yaraladı.

İZMİR'in Foça ilçesinde denize atlayan ve polis ekiplerince sudan çıkarılıp hastaneye götürülen B.K., eline geçirdiği makasla Acil Tıp Teknisyeni Kaan Kanat'ı dizinden yaraladı. Gözaltına alınan ve alkollü olan B.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Foça'da B.K. isimli kişi, saat 06.00 sıralarında denize atladı. Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Alkollü olduğu öğrenilen B.K., polis ekiplerince denizden çıkarılıp, ambulansla Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan B.K., eline geçirdiği makasla etrafındaki sağlık çalışanlarına saldırdı. Polis ekiplerince acil servisten çıkarılmaya çalışılan B.K., bu sırada elindeki makası almaya çalışan Acil Tıp Teknisyeni Kaan Kanat'ı dizinden yaraladı. Tedaviye alınan Kanat'ın dizine 10 dikiş atılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin gözaltına aldığı B.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Seyfi Gül - Güncel

Foça Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title