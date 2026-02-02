Haberler

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile İstanbul'dan Ankara'ya kalp grefti ulaştırıldı

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'dan Ankara'ya acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için kalp grefti ulaştırıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için İstanbul'dan Ankara'ya kalp grefti ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için İstanbul'dan Ankara'ya kalp greftini en kısa sürede ulaştırarak zamanla yarışta kritik bir rol üstlendik. Bir kalp, bir umut, bir hayat. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

