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Açıkel, Sincan Cezaevi'nde tutuklu gazeteci Arı'yı ziyaret edip tutukluluğu eleştirdi

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Açıkel, Sincan Cezaevi'nde tutuklu gazeteci Arı'yı ziyaret edip tutukluluğu eleştirdi
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YENİ Parti İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Sincan Cezaevi'nde tutuklu gazeteci İsmail Arı'yı ziyaret etti. Açıkel, tutukluluğun cezalandırma yöntemi, yargının da gazetecileri susturma aracı olamayacağını vurgulayarak Arı'nın selamlarını iletti.

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Sincan Cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci İsmail Arı'yı ziyaret etti. Gazetecilerin tutukluluk yoluyla cezalandırılamayacağını vurgulayan Açıkel, "Tutukluluk bir cezalandırma yöntemi, yargı da gazetecileri susturmanın aracı olamaz" dedi.

Açıkel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Sincan Cezaevinde özgürlüğünden, sevdiklerinden ve mesleğinden uzak tutulan Sevgili İsmail Arı'yı ziyaret ettim. Tutukluluk bir cezalandırma yöntemi, yargı da gazetecileri susturmanın aracı olamaz. İsmail Arı ve hukuksuz biçimde hapiste tutulan tüm gazeteci dostlarımızın özgürlüğüne kavuşması, adaletin ve hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Halkın çıkarları ve kamunun bilgilenme hakkı için haber yapmak asla suç değildir. İsmail Arı'nın BirGün Gazetesi ailesine, tüm sevenlerine, dostlarına ve dayanışma gösteren herkese selamları var." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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