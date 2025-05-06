Abdurrahman Peşaveri'nin Vefatının 100. Yılı Anma Sempozyumu Düzenlendi

Anadolu Ajansının ilk muhabirlerinden Abdurrahman Peşaveri'nin vefatının 100. yılında İstanbul Üniversitesi'nde (İÜ) düzenlenen uluslararası sempozyum, ikinci gününde oturumlarla devam etti.

İÜ'nün Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde düzenlediği "Vefatının 100. yılında Abdurrahman Peşaveri" uluslararası sempozyumunun ikinci günü, Edebiyat Fakültesi Kurul Odası'nda düzenlendi.

Abdurrahman Peşaveri'nin Türkiye'nin Milli Mücadele tarihindeki yeri, Pakistan-Türkiye ilişkilerine katkısı, Hint Müslümanları, hilafet ve Müslümanların birliği, Urdu dilinin Türk edebiyatına etkisi gibi konuların ele alındığı oturumlarda, yerli ve Pakistanlı uzmanlar konuşma yaptı.

Sempozyuma ilişkin AA muhabirine açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Urdu Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zekai Kardaş, Abdurrahman Peşaveri'nin Pakistan-Türkiye ilişkilerinin sembol isimlerinden biri olduğunu belirtti.

Peşaveri'nin Kurutuluş Savaşı sırasında Hindistan'dan bir ekiple Türkiye'ye geldiğini hatırlatan Kardaş, "Burada kurtuluş mücadelemize destek olmuştur. Daha sonra İstiklal madalyası kazanmış ve Atatürk zamanında Afganistan'ın ilk sefiri olmuş. Sembol isimlerden birisidir. Vefatının 100. yılı dolayısıyla anma sempozyumu düzenlemek istedik. Bu vesileyle daha çok tanınsın, bilinsin, Pakistan ve aramızdaki ilişkiler daha çok güçlensin istedik." diye konuştu.

Çoğunluğu Pakistan'dan katılan yerli ve yabancı davetlilerin sempozyumda konuşmalar yaptıklarını belirten Kardaş, oturumlarda Peşaveri'nin çok farklı yönleriyle ele alındığını aktardı.

Kardaş, "Pakistan-Türkiye ilişkileri minvalinde Peşaveri'nin yaptığı katkılar, Hint Müslümanları, Müslüman birliği, hilafet konuları ele alınıyor. Kendisi Anadolu Ajansının ilk muhabirlerinden. Anadolu Ajansı açısından da çok önemli bir şahsiyet." dedi.

Sempozyum sonunda bir değerlendirme toplantısı planlandığını ifade eden Kardaş, iki ülke kardeşliğine katkı sağlayacak farklı isimlerle de sempozyumlar düzenlemeyi arzu ettiklerini söyledi.