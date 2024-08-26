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Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül'ün halası vefat etti

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de 97 yaşında vefat eden halası Hamdiye Tekelioğlu'nun cenazesine katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de vefat eden 97 yaşındaki halası Hamdiye Tekelioğlu'nun cenazesine katıldı.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün halası Hamdiye Tekelioğlu hayatını kaybetti. Abdullah Gül, cenazeye katılmak için memleketi Kayseri'ye geldi.

Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül'ün halası vefat etti

Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Gül'ün yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Abdullah Gül ve yakınları, tabutu omuzlayarak araca taşıdı. Hamdiye Tekelioğlu'nun cenazesi, asri mezarlıkta toprağa verildi.

Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül'ün halası vefat etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Cumhuriyeti Abdullah Gül Kayseri Ölüm Yaşam Politika Güncel Haberler

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