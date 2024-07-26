Üye Girişi
Haberler

Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'deki Abdullah Gül Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı. Gül, törende yaptığı konuşmada üniversitelerin özgür düşünceye sahip olması gerektiğini vurguladı ve Türkiye'deki üniversite mezunlarının sayısının Avrupa'dan fazla olduğunu belirtti. Ayrıca, Filistin'deki katliama dikkat çekerek üniversitelerin insan hakları meseleleriyle ilgilenen yerler olduğunu söyledi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'deki Abdullah Gül Üniversitesinin (AGÜ) mezuniyet törenine katıldı.

AGÜ yerleşkesindeki törene, Gül'ün yanı sıra AGÜ Destekleme Vakfı (AGÜV) Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya, mezun olan öğrenciler, aileleri ve davetliler katıldı.

Gül, burada yaptığı konuşmada, AGÜ'nün Türkiye'de iyi derecede İngilizce eğitimi veren üniversitelerden biri olduğunu söyledi.

Üniversitelerin bilgi üreten yerler olabilmesi için özgür düşünceye sahip olması gerektiğinin altını çizen Gül, şöyle konuştu:

"Herkesin korkusuzca düşüncelerini söylemesi, tartışmaların yapılması, fikirlerini ileri sürmesi rekabeti ve dolayısıyla yeniliği ortaya çıkarır. Türkiye'de 7 milyona yakın üniversite öğrencisi, 200 bine yakın da öğretim üyesi var. Ama nitelik açısından baktığımızda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Türkiye'de her 1000 kişiye 95 üniversite mezunu düşüyor. Avrupa'da ne kadar biliyor musunuz; Avrupa'da her 1000 kişiye 35 üniversite öğrencisi düşüyor. Aradaki farka bakınca bizim çok daha zengin, müreffeh, ileride olmanız gerekir. Maharet sadece rakamlarda ve sayıda değil. Maharet nitelikte, kalitede."

" Filistin'de yaşanan bir katliam var"

Gül, üniversite kampüslerinin kamunun vicdanını yansıttığını ve toplumun rahatsızlıklarının önce üniversitelerde dillendirildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Filistin'de yaşanan bir katliam var. Üniversite vicdan demek. Bugün dünyanın en büyük üniversiteleri, bulundukları ülkelerin yöneticilerinin Filistin'de yaşanan katliama gözlerini kapatıp çeşitli diplomatik oyunlarda bu işi kamuoyundan saklamaya çalıştıkları için ayağa kalkıyor. Öğrenciler temiz, saf, iyi niyetle dünyanın vicdanı oluyor ve Filistin'deki katliamı dile getiriyor. Üniversiteler sadece eğitim veren kurumlar değil insan hakları meseleleriyle ilgilenilen, yanlışlıkların ve adaletsizliklerin tartışıldığı yerlerdir."

Okul birincisi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Arif Emre Yıldız da soykırımın insanlığa karşı işlenen suçların en büyüğü olduğuna dikkati çekti.

Yıldız, "Gazze'de Holokost kurbanları (Yahudi soykırımı), bir akıl ve vicdan tutulması içerisinde aylardır Filistin halkına karşı gün aşırı soykırım gerçekleştiriyor. Uluslararası hukuk çökmüş durumda. Bize düşen elimizden geleni yaparak farkındalığı artırmaktır." diye konuştu.

Törende, AGÜV Başkanı Çıkrıkçıoğlu ve Rektör Yılmaz da konuşma yaptı.

11. Cumhurbaşkanı Gül ve protokol üyeleri, üniversite ile bölüm birincilerine diplomalarını verdi.

Tören, 268'i lisans, 36'sı yüksek lisans ve doktora programından mezun 304 öğrencinin kep atmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Abdullah Gül Filistin Türkiye Kayseri Eğitim Güncel Haberler

Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf

Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf

 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, 'Türkiye Türk'tür Türk kalacak' yazısı Van'ı karıştırdı

Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı

 Küfeyi sırtına alan Özgür Özel'den Erdoğan'a erken seçim çağrısı: Biz taşırız

Küfeyi sırtına alan Özgür Özel'den Erdoğan'a erken seçim çağrısı: Biz taşırız

Bakmadan Geçme

Instagram bu hikayeye erişilemiyor hatası! (ÇÖZÜMÜ) Instagram bu hikayeye erişilemiyor ne demek, neden olur? Cihan Çanak bozkurt işareti mi yaptı? UEFA Cihan Çanak'a ceza verecek mi? Rüyada birinin öldüğünü duymak ne anlama gelir? Rüyada birinin öldüğünü görmek ne anlama gelir? 32 farz nedir? 32 farz nelerdir, imanın şartları nedir? 32 farz anlamı, İslamın 5 şartı ve açıklamaları 21 Nisan hangi burç? Nisan'ın 21'inde doğanlar hangi burç oluyor? 21 Nisan burcu! 20 Nisan hangi burç? Nisan'ın 20'sinde doğanlar hangi burç oluyor? 20 Nisan burcu! İzmir Dikili orman yangını söndürüldü mü? Orman yangınında son durum 26-27 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 26-27 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Bu akşam kimin maçı var? Bugün TV'de kimin maçı var, ne maçı? 26 Temmuz bugünkü günün maçları Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi Milli takım kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin kimdir? Tuğba Şenoğlu İvegin kaç yaşında, nereli? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Beyoğlu, Fatih, Sarıyer 26-27 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Aliağa, Bergama, Çeşme 26-27 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi!
Fransa'da tarihi anlar! 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı Sen Nehri'nde gerçekleştirildi

Fransa'da tarihi anlar! 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı Sen Nehri'nde gerçekleştirildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title