"Çatlı" filmi gala gösteriminde izleyiciyle buluştu

Abdullah Çatlı'nın hayatını konu alan sinema filmi "Çatlı", Taşyapı etkinlik alanında iftar programıyla izleyiciyle buluştu.

Çatlı'nın 1980 darbesi sonrası yurt dışına çıkışını ve Avrupa'daki yıllarını odağına alan filmin ekibi, oyuncuları ve Abdullah Çatlı'nın ailesi, düzenlenen gösterimde bir araya geldi.

Yapımcılığını Safe Media'nın, kreatif yönetmenliğini ve proje sorumluluğunu Onur Tan'ın, proje danışmanlığını Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği filmin senaryosunu Onur Tan ile Nevzat Erkul yazdı.

Deniz Enyüksek'in yönettiği filmde, Vedat İnceefe, Şiva Behrouzfar, Eren Vurdem, Ömer Kurt, Engin Benli, Erdal Küçükkömürcü, Turgay Tanülkü ve Nizam Namidar rol aldı.

"Yaşayan ve var olan bir insanı canlandırmak gerçekten çok zor"

Filmde Abdullah Çatlı'yı oynayan eski milli futbolcu ve teknik direktör Vedat İnceefe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin çekim sürecinin zorlu geçtiğini belirterek, "Benim ilk işim olmasından dolayı bayağı zorlandığımız zamanlar oldu. Zorlandığım zamanlarda yönetmenimiz ve ekip gerçekten bana çok yardımcı oldu. Çok da güzel bir film olduğunu düşünüyorum." dedi.

Çekimlerin İstanbul'da başladığını, ardından 20 gün boyunca Budapeşte'de devam ettiğini aktaran İnceefe, şunları kaydetti:

"Benim benzerliğimden dolayı yola çıkılan bir süreç var. Ondan sonra aileyle tanıştık. Onların da onayını aldıktan sonra projeye başladık. Sonra senaryonun bir aşaması oldu. O zaman içerisinde biz de dersimize çalıştık. Sonra çekimlere başladık. 3 ay içerisinde çok zor zamanlar geçirdiğimi söyleyebilirim. Uykusuz geceler, soğuk hava şartları, yurt dışı çekimlerinde biraz sıkıntılar yaşadık. Buna rağmen gerçekten mükemmel bir yapımla karşınızdayız."

Filmde Meral Çatlı karakteriyle izleyici karşısına çıkan Şiva Behrouzfar, karakterin hem bir eş hem bir anne olarak kendisini çok duygulandırdığını dile getirerek, "Yaşayan ve var olan bir insanı canlandırmak gerçekten çok zor. Sen kafanda başka bir hikaye kurarsın ama aslında gerçek başkadır. Ben çoğunlukla kendi içimdeki Meral Hanım'ı oynamaya gayret gösterdim. Kendisiyle de ruhsal anlamda bağdaşmışız ki o da çok memnun kalmış bu durumdan." ifadelerini kullandı.

"Hep aksiyonun içinden olan bir karakter olarak görüyoruz"

Yönetmen Deniz Enyüksek, kariyerinde bu filmin yeni bir tür olduğuna işaret ederek, "Ben daha öncesinde kurmaca aşk hikayesi çekmiştim. Bu film de aslında biraz aksiyon ve drama oldu. Çok uzun bir sürece yayılan, şartları çok zor ve o kadar heyecanlı, güzel bir süreç geçti." diye konuştu.

Enyüksek, filmin yurt dışı çekimlerine ilişkin, "Çekimleri Macaristan'da, bir kısmını da Paris'te yaptık. Çok uzun süre çalıştık. Gerçek mahkumların olduğu hapishanelere girdik. Çok fazla yer dolaştık. Refleksleri çok hızlı olan bir ekiple çalıştığımız için oraların aslında avantajlı kısımlarını aldık. İyi mekanlarda çalıştık. Çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik." dedi.

Enyüksek, filmde hikayenin merkezine ASALA'yı koyduklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ASALA zaten tüm dünyada, birçok ülkenin canını yakmış bir terör örgütüydü. Bir sürü büyük elçimiz onların yüzünden öldürüldü. Çatlı'nın hikayesinin merkezinde ASALA ile mücadelesine odaklandık. Bu hikayede de sadece aksiyon dolu bir film yerine ailesiyle, eşiyle olan ilişkisine odaklandık. Bize Gökçen Hanım, Selcen Hanım ve aynı şekilde Meral Hanım'ın inanılmaz katkıları var. Onlar belki hikayenin içinde olmasalardı biz sadece duyduklarımızı film yapacaktık. Bu da çok fazla gerçeği yansıtmayabilirdi."

"Çatlı" filmi, 20 Mart'ta izleyicilerle buluşacak."