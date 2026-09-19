ABD Yahudilerinin %86'sı İsrail'i destekliyor, %61'i Netanyahu'yu desteklemiyor

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ABD'de yapılan bir anket, ülkede yaşayan Yahudilerin çoğunun İsrail'i desteklediğini, ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'de antisemizmi körüklediğine inandığını ortaya çıkardı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Mellman Grup, Yahudi Seçim Enstitüsü için bir anket yaptı.

Ankete katılan ABD'li Yahudilerin yüzde 86'sı İsrail'i desteklediğini belirtirken, yüzde 61'i Netanyahu'yu desteklemediğini kaydetti.

Katılımcıların yüzde 56'sı, Netanyahu'nun ABD'de antisemitizmi ve İsrail karşıtı tutumları körüklediğine inandığını aktardı.

Ayrıca ankete katılanların yüzde 60'ı İsrail'de gelecek ay yapılacak seçimlerde Netanyahu'nun yerine başka birinin oturmasını istediklerini kaydederken, sadece yüzde 16'sı Netanyahu'nun yeniden seçilmesi yönünde görüş bildirdi.

Anket, 25 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde 800 Yahudi seçmen üzerinde yapıldı.

Kaynak: AA