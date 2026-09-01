ABD Venezuela'da enerji alanını genişletiyor

ABD yönetimi, Venezuela ile yapılan petrol anlaşması kapsamında bu ülkede daha fazla Amerikan enerji şirketinin daha geniş şekilde iş yapmasını amaçladıklarını açıkladı.

Telekonferans yoluyla basın mensuplarına ABD-Venezuela petrol anlaşmasını değerlendiren ABD'li yetkili, anlaşmanın hem ABD hem de Venezuela için önemli kazançlar sağladığını ifade etti.

Yetkili, ABD'nin önde gelen bazı petrol şirketlerinin Venezuela'da daha etkin olmasını istediklerini, bunun için Venezuela yönetimiyle görüştüklerini ve bu noktada yeni adımların yakında atılacağını belirtti.

Amerikan Chevron firmasının yakında Venezuela'daki faaliyetlerini genişleteceğini açıklayacağını söyleyen yetkili, bunun iki ülke arasındaki enerji işbirliğine bir "örnek" teşkil ettiğini kaydetti.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın çarşamba günü Venezuela'yı ziyaret ederek bu ülkedeki yeni enerji yatırımlarının detaylarını açıklayacağını aktaran yetkili, bunun çok önemli bir sürecin başlangıcı olduğunu söyledi.

Venezuelalı iş adamı Alejandro Betancourt hakkındaki tartışmalara da değinen ABD'li yetkili, ABD'nin Venezuela'daki petrol işleri konusunda Betancourt ile çalışmasında bir sakınca görmediklerini dile getirdi.

Betancourt'un "kendini kanıtlamış bir ortak" olduğunu savunan yetkili, Venezuelalı iş insanı ile ilgili 2018 yılına ait "para aklama ve yolsuzluk" iddialarına ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Yetkili ayrıca, Nicolas Maduro'nun kendi döneminde Küba'ya 40 ila 60 milyar dolar değerindeki petrolü karşılıksız şekilde gönderdiğini ve Çin ile Rusya'ya yıllarca çok ucuz fiyattan petrol sattığını savundu.

ABD ile Venezuela arasındaki petrol anlaşmasının, bu ülkedeki demokrasi ve yeni seçim sürecine geçiş için önemli bir köprü olduğunu iddia eden yetkili, şu anda bir takvim veremeyeceğini ancak amaçlarının Venezuela'da sağlıklı bir şekilde seçimlerin yapılabilmesi olduğu görüşünü yineledi.

Kaynak: AA