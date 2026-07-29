Haberler

ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak’a saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusuna mensup 4 asker öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve Suudi Arabistan’ın gece saatlerinde Irak’ın Kerbela kentine düzenlediği saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı 4 askerin öldüğü bildirildi.

ABD ve Suudi Arabistan'ın gece saatlerinde Irak'ın Kerbela kentine düzenlediği saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı 4 askerin öldüğü bildirildi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ın Kerbela kentine düzenlediği saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 4 asker hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden askerlerin isimleri Ali Asgar Astane, Ebulfezl Muttaki, Murteza Ekberi ve Emir Abbas Derhemfuruş olarak açıklandı.

Irak'taki Haşdi Şabi güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, ABD-Suudi Arabistan ortak saldırılarında Bağdat, Vasıt, Ninova, Basra, Kerkük, Kerbela ve Diyala vilayetlerindeki örgüte ait resmi merkezlerin hedef alındığı belirtilmişti.

Kaynak: AA
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu

MasterChef şampiyonu evinde ölü bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazeteciye tokat atan doktora adli para cezası

Sağlık ocağında eşkıyalık yapan doktora ödül gibi ceza
Sosyal medyada içkili sofrasını paylaşan kişiye 'alkol yasağını ihlalden' 81 bin lira ceza

Paylaştığı içkili sofra başına bela oldu! Cezadan kurtulamadı
Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı

Yıllar sonra çıkan DNA sonucu korkunç gerçeği aydınlattı
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

"Görevde olduğum müddetçe hiçbiri bu şehre adım atamaz"
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

Bu akşam son kez forma giyecek! Fenerbahçe'de ayrılık

Bu akşam son kez forma giyecek! Fenerbahçe'den ayrılıyor
Frankfurt'tan Can Uzun'un geleceğiyle ilgili açıklama

Kahreden haber 2 bin 250 km öteden geldi