Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Washington'da bir araya gelerek ikili işbirliğini ve Orta Doğu'daki durumu ele aldı. Görüşmede, bölgedeki güvenlik ve istikrar konuları da masaya yatırıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yaptığı görüşmede ikili işbirliğini ve Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rubio'nun Bin Ferhan ile başkent Washington'da bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında Kasım 2025'te gerçekleştirilen görüşmenin ardından bir araya gelen Rubio ve Bin Ferhan'ın, iki ülke arasındaki işbirliğinin ilerletilmesi konusunu ele aldığı kaydedildi.

İki bakanın ayrıca, Gazze, Yemen, Sudan ve Suriye dahil olmak üzere Orta Doğu'daki güvenlik ve istikrarın desteklenmesine yönelik koordinasyonu görüştüğü ifade edildi.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
İran'da protestolar alevleniyor: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Türkiye'nin yanı başı alev alev! Can kaybı korkunç boyutlarda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arabada sakın bırakmayın! Dondu, patladı aracın içini perişan etti

Arabada sakın bırakmayın! Dondu, patladı aracın içini perişan etti
AK Parti'ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım

AK Parti'ye geçer geçmez verdiği ilk mesaj çarpıcı: Ben zaten...
ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da

"Önümüzdeki yıl o ülkede yeni bir başkan olacak"
Mert Günok'tan duygusal veda

Mert Günok bu kez ağlattı
Arabada sakın bırakmayın! Dondu, patladı aracın içini perişan etti

Arabada sakın bırakmayın! Dondu, patladı aracın içini perişan etti
7 yıldır bitmeyen yolun köprü ayakları samanlığa döndü

7 yıldır bitmeyen yolu vatandaşlar bakın nasıl değerlendirdi
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler