Film sahnesi değil gerçek! ABD ve Rusya'nın Ankara'daki esir takasından çok özel görüntüler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Film sahnesi değil gerçek! ABD ve Rusya'nın Ankara'daki esir takasından çok özel görüntüler

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Güncel
 - Güncelleme:

Dün ABD'de tutuklu bulunan Rus pilot ile Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li eski asker takas edildi. Hem ABD hem de Rusya bu kritik takasa ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür etti. Öte yandan filmleri aratmayan takasa ait ilk görüntüler de yayınlandı.

Washington ile Moskova arasındaki gerilim Ukrayna savaşından dolayı son derece tırmanmışken, dün iki ülke arasında uzun zamandır beklenen bir tutuklu takası yapıldı. Rusya, 2019'dan beri ülkede tutuklu bulunan ABD Deniz Piyadeleri eski askeri Trevor Reed'i, kokain kaçakçılığı suçundan dolayı ABD'de tutuklu bulunan Rus pilot Konstantin Yaroşenko ile takas etti. Filmleri aratmayan takas işlemi Türkiye'de gerçekleşti.

O ana ait görüntüler ise ilk kez yayınlandı. Görüntülerde, uyuşturucu satıcısı olduğu için tutuklanan Rus pilot Konstantin Yaroshenko'nun güvenlik personeli eşliğinde bir Amerikan özel jetinden indiği görülüyor. 2019'da Moskova polisine saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Reed de aynı şekilde Rus yetkililerin yanında bekliyor. Financial Times muhabiri Max Seddon tarafından paylaşılan görüntülerde Reed, Amerikalı yetkililerin beklediği alana doğru ilerlerken Rus yetkililerle birlikte uçaktan inerken görülüyor. Amerikalılar ve Ruslar daha sonra ABD ajanları Reed'e uçaklarına kadar eşlik etmeden önce el sıkışırken görülüyor.

ABD ve Rusya'nın Ankara'daki esir takasından filmleri aratmayan görüntüler

Mahkum takasının başarıyla sonuçlanmasının ardından açıklama yapan ABD Ulusal Güvenlik Danışması Jake Sullivan, ABD ve Rusya arasında yapılan mahkum takasındaki yardımları için Türkiye'ye teşekkür ederek, "Trevor Reed'e hoş geldiniz derken, Türkiye'ye onun güvenli dönüşünü mümkün kılmadaki rolünden dolayı minnettarız. Bu önemli konuda Türk ortaklarımızın yardımlarını takdir ediyoruz" dedi.

ABD ve Rusya'nın Ankara'daki esir takasından filmleri aratmayan görüntüler

Bu gelişmenin ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, Rusya ve ABD arasında dün Türkiye'de gerçekleşen takas ve Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı. Putin, görüşmede Rus pilot Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Reed'in MİT koordinesi ve gözetiminde gerçekleşen takası dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

ABD ve Rusya'nın Ankara'daki esir takasından filmleri aratmayan görüntüler

Görüşmede, MİT'in takas sürecinde üstlendiği role işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihbarat birimleri arasındaki eşgüdüm ve diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede istihbarat birimleri arasındaki diyaloğun devamının, bölgedeki trajedilerin önüne geçilmesi ve istikrarın sağlanmasına katkı yapacağını belirtti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Rusya, ABD, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title