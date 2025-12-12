ABD ve Japonya Savunma Bakanlarından "ittifak" vurgusu

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Japon mevkidaşı Koizumi Şinjiro, yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ittifakın önemini vurguladı.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Hegseth ve Koizumi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Japonya'nın savunma harcamasını artırma ve kapasitesini güçlendirme çabaları, Çin'in askeri eylemleri, Japonya'da gerçekçi askeri eğitim ve tatbikatların önemi ele alındı.

Hegseth ve Koizumi görüşmede, ABD-Japonya ittifakının önemini bir kez daha teyit ederken, Asya Pasifik bölgesindeki saldırganlığın engellenmesine yönelik taahhütlerini vurguladı.