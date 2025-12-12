Haberler

ABD ve Japonya Savunma Bakanlarından "ittifak" vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Japon mevkidaşı Koizumi Şinjiro, yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ittifakın önemini gündeme getirdi. Görüşmede Japonya'nın savunma harcaması, Çin'in askeri eylemleri ve askeri eğitim konuları ele alındı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Japon mevkidaşı Koizumi Şinjiro, yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ittifakın önemini vurguladı.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Hegseth ve Koizumi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Japonya'nın savunma harcamasını artırma ve kapasitesini güçlendirme çabaları, Çin'in askeri eylemleri, Japonya'da gerçekçi askeri eğitim ve tatbikatların önemi ele alındı.

Hegseth ve Koizumi görüşmede, ABD-Japonya ittifakının önemini bir kez daha teyit ederken, Asya Pasifik bölgesindeki saldırganlığın engellenmesine yönelik taahhütlerini vurguladı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
Asgari ücret için ilk toplantı bugün saat 14.00'te! İşte masadaki zam senaryoları

Milyonların beklediği gün geldi çattı! İşte masadaki zam senaryoları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da İSPARK ücretlerine yüzde 62,5'e varan zam

İstanbul'da her gün binlerce kişinin kullandığı hizmete rekor zam
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç

İşte kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu
Milyonlar merak ediyordu! Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti belli oldu

Milyonlar merak ediyordu! Cezaevine giren iki ismin akıbeti belli oldu
İstanbul'da İSPARK ücretlerine yüzde 62,5'e varan zam

İstanbul'da her gün binlerce kişinin kullandığı hizmete rekor zam
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı

Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı
Bergen'de Talisca'nın gecesi! Fenerbahçe'den ilk 8 yolunda kritik galibiyet

3 derecede içimizi ısıtan zafer! Fenerbahçe adım adım ilk 8'e
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş! Sözleri hayli manidar
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Galatasaray yılın transferine hazırlanıyor

Sevinçten uyuyamayacaklar! Galatasaray'dan yılın transferi
title