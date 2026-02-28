ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Trump: "Abd Ordusu İran'da Büyük Muharebe Operasyonlarına Başladı"

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun İran'da "büyük muharebe operasyonları" adını verdiği askeri harekata başladığını açıkladı. Trump, operasyonların amacının "Amerikan halkını, İran rejiminden kaynaklanan yakın ve acil tehditleri ortadan kaldırarak korumak" olduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı, sosyal medya hesabından paylaştığı yaklaşık sekiz dakikalık video mesajında, Amerikan ordusunun İran'da "büyük muharebe operasyonları" adını verdiği askeri harekata başladığını doğruladı ve amaçlarının "Amerikan halkını, İran rejiminden kaynaklanan yakın ve acil tehditleri ortadan kaldırarak korumak" olduğunu söyledi.

Trump, İran yönetimini sert ifadelerle hedef alarak, "Bu rejimin tehditkar faaliyetleri doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ni, askerlerimizi, yurt dışındaki üslerimizi ve dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerimizi tehlikeye atıyor. İran rejimi 47 yıldır 'Amerika'ya ölüm' sloganları atıyor ve ABD'yi, askerlerimizi ve birçok ülkedeki masum insanları hedef alan kesintisiz bir kan ve toplu katliam kampanyası yürütüyor" dedi.

"Bu teröre artık katlanmayacağız"

Trump konuşmasında, 1979'daki ABD Büyükelçiliği baskınını, 1983 Beyrut Deniz Piyadeleri karargahı saldırısını ve USS Cole'a yönelik saldırıyı hatırlatarak İran'ı ve onun vekil güçlerini suçladı.

ABD Başkanı "Rejimin ilk icraatlarından biri, Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'nin şiddet yoluyla ele geçirilmesini desteklemekti; onlarca Amerikalı 444 gün boyunca rehin tutuldu. 1983'te İran'ın vekilleri Beyrut'taki Deniz Piyadeleri kışlasını bombaladı ve 241 Amerikan askeri öldürüldü. Irak'ta yüzlerce Amerikan askerini öldürdüler ya da sakat bıraktılar. Son yıllarda da Orta Doğu'daki Amerikan güçlerine, ABD donanmasına, ticari gemilere ve uluslararası deniz yollarına sayısız saldırı düzenlediler. Bu açık bir terördür ve buna artık katlanmayacağız" ifadelerini kullandı.

"İran asla nükleer silaha sahip olmayacak"

Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin sert mesajlarını da yineleyerek, bunun ABD'nin değişmez politikası olduğunu vurguladı.

"Amerika Birleşik Devletleri'nin, özellikle benim yönetimimin politikası nettir: Bu terör rejimi asla nükleer silaha sahip olamaz. Tekrar ediyorum, asla nükleer silaha sahip olmayacaklar" diyen Trump, geçen yıl düzenlenen "Operation Midnight Hammer" kapsamında İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerinin hedef alındığını söyledi."

Trump, "O saldırıdan sonra kendilerini uyardık, nükleer silah peşinde koşmayı bırakmalarını istedik ve defalarca anlaşma yapmaya çalıştık. Ama İran her fırsatı reddetti, nükleer programını yeniden inşa etmeye ve uzun menzilli füzeler geliştirmeye çalıştı. Bu füzeler Avrupa'daki müttefiklerimizi, yurt dışındaki askerlerimizi ve yakında Amerikan ana vatanını bile tehdit edebilecek kapasiteye ulaştı" dedi.

ABD ve İran'ın perşembe günü son turu yapılan görüşmelerine arabuluculuk eden Umman ise görüşmelerde İran'ın uranyum zenginleştirmekten vazgeçmeyi taahhüt ettiğini, uranyum stoklamamayı kabul ettiğini ve ulusararası denetime açık olduklarını ifade ettiğini belirtmişti.

Askeri hedefler ve tehditler: "Füze sanayisini de yok edeceğiz"

Trump, devam eden operasyonların kapsamını da şu ifadelerle anlattı:

"Bu çok kötü ve radikal diktatörlüğün Amerika'yı ve temel ulusal güvenlik çıkarlarımızı tehdit etmesini engellemek için büyük ve devam eden bir askeri operasyon yürütüyoruz. Füzelerini yok edeceğiz, füze sanayisini yerle bir edeceğiz. Donanmalarını tamamen ortadan kaldıracağız. Bölgedeki terörist vekillerinin artık istikrarsızlık yaratmasına, askerlerimize saldırmasına ya da yol kenarı bombalarıyla binlerce insanı, Amerikalılar dahil, öldürmesine izin vermeyeceğiz... Savaşta kayıplar olabilir. Cesur Amerikan kahramanlarının hayatlarını kaybetmesi ihtimali vardır. Ama bunu bugün için değil, gelecek için yapıyoruz."

İranlı güvenlik güçlerine ve halka mesaj

Trump, İran Devrim Muhafızları, silahlı kuvvetler ve polis mensuplarına doğrudan çağrıda bulunarak, "Silahlarınızı bırakın ve tam dokunulmazlıkla adil muamele görün ya da kesin ölümle karşı karşıya kalın" dedi.

İran halkına da seslenen Trump, "Özgürlük saatiniz geldi. Evlerinizde kalın, dışarısı çok tehlikeli olacak, bombalar her yere düşecek. Biz işimizi bitirdiğimizde hükümetinizi devralın. Bu, nesiller boyunca elinize geçebilecek tek şans olabilir" ifadelerini kullandı.

Trump konuşmasını, ABD ordusuna ve Amerikan halkına hitaben dua ve destek mesajlarıyla tamamladı.

Kaynak: ANKA