ABD ve İran heyetlerinin başkanları, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

ABD ile İran arasındaki müzakere görüşmeleri Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başlamak üzere. İki tarafın heyetlerinin başkanları, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü.

  • ABD Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki heyet ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf liderliğindeki heyet, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ayrı ayrı görüştü.
  • ABD, İran'a ait dondurulmuş fonları serbest bırakmayı kabul etti.
  • Müzakerelerde İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'ın boğaz kontrolü ve geçiş ücreti talepleri, bölgesel askeri operasyonların sona erdirilmesi ve yaptırımların kaldırılması gibi konular ele alınacak.

40 gün süren savaşın ardından müzakere için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden ABD ve İran heyetleri, resmi görüşme öncesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ayrı ayrı bir araya geldi.

İLK GÖRÜŞME İRAN HEYETİYLE

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ilk olarak İran müzakere heyeti ile bir araya geldi. İranlı yetkililer, bu görüşme sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin İran’a ait dondurulmuş fonları serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurdu.

ABD HEYETİ DE ŞAHBAZ ŞERİF İLE GÖRÜŞTÜ

Beyaz Saray, ABD heyetine başkanlık eden Başkan Yardımcısı JD Vance'in Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştüğünü duyurdu. İki tarafın da talepleri birbirlerine dolaylı olarak iletiliyor. 

PAKİSTAN: DOĞRUDAN GÖRÜŞME İÇİN ÇABALAR SÜRÜYOR

Pakistanlı diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, "Müzakerelerin doğrudan yapılması için yoğun çabalar sürüyor. Eğer doğrudan bir görüşme gerçekleşmezse, müzakereler dolaylı olarak yapılacak ve yalnızca 1 gün sürecek" ifadeleri yer aldı.

HEYETLERDE KİMLER VAR?

Bugünkü görüşmelerde ABD tarafını Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki heyet temsil edecek. Heyette Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner de yer alıyor.

İran tarafına ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf liderlik ediyor. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, İran Merkez Bankası Başkanı ve bazı milletvekilleri de görüşmelerde yer alacak. Tarafların doğrudan mı yoksa dolaylı olarak mı görüşecekleri de henüz netlik kazanmadı.

MASADA NELER VAR?

Görüşmelerde, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına odaklanan Washington'ın 15 maddelik teklifinin yanı sıra İran'ın boğazın kontrolünü, boğazdan geçen gemiler için geçiş ücreti, tüm bölgesel askeri operasyonların sona erdirilmesi ve tüm yaptırımların kaldırılmasını talep eden 10 maddelik planın ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerin önemli konularından biri de Lübnan. İsrail, ateşkes yürürlüğe girdikten sonra Hizbullah'ı hedef alan saldırılarına devam etmesi müzakerelerin yapılıp yapılmayacağı yönünde soru işaretlerine yol açmıştı. İran'ın ateşkesin Lübnan'ı da kapsamasına yönelik ısrarı, masaya yatırılacak önemli noktalardan biri olacak.

Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

