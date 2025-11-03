ABD ve Güney Kore Savunma Bakanları DMZ'yi Ziyaret Etti

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, Güney ile Kuzey Kore'yi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'ye (DMZ) ziyarette bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre Washington ve Seul yönetimlerinin Kore Yarımadası'nda diyalog kurulmasına yönelik çabaları sürerken Hegseth, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Güney Kore'ye geldi.

Hegseth, Ahn ile birlikte, Güney ve Kuzey Kore'yi birbirinden ayıran DMZ'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı Üssü'nü ve iki ülke arasındaki sınır köyü Panmunjom'u ziyaret etti.

İki bakanın yarın yapılacak yıllık savunma toplantısına katılması, ardından Hegseth'in Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung tarafından kabul edilmesi bekleniyor.